Así invierten los Milennials y Generación Z en los mercados: sin asesores y con gestión directa de portafolios

Global X ETFs, la firma administradora de fondos bursátiles, que tiene presencia en Colombia con el Hcolsel, reveló los resultados de la encuesta Beyond Baby Boomers”, que deja ver las tendencias de inversión de las nuevas generaciones.
Uno de los principales hallazgos tuvo que ver con las tendencias de inversión, según las cuales el 65 % de los consultados de la Generación Z y un 58 % de los Millennials prefieren gestionar sus inversiones de manera autodirigida, sin depender de asesores tradicionales.
Este comportamiento contrasta con la Generación X, en la que este porcentaje desciende a 49 % y se asocia con una mayor participación de los jóvenes en la gestión de sus portafolios y a utilizar herramientas digitales que facilitan el acceso a inversiones de manera ágil y eficiente.
La investigación reveló que los jóvenes no buscan solamente retornos financieros, sino que muestran interés por estrategias temáticas, exposición a mercados emergentes y criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), a diferencia de la Generación X, más inclinada a inversiones tradicionales como los CDT.
Otros hallazgos de encuesta a inversionistas
La encuesta también encontró que las recomendaciones de los asesores financieros siguen siendo la opción más común entre los inversionistas, mientras que el potencial de crecimiento a largo plazo se mantiene de forma constante entre las tres principales prioridades de inversión en todas las generaciones.
También se evidenció que los Exchange Traded Funds (ETFs) están ganando terreno entre las generaciones más jóvenes, quienes buscan combinar independencia financiera, innovación tecnológica y estrategias de inversión alineadas con sus valores e intereses.
El estudio subraya que, aunque la confianza en la inteligencia artificial para manejar inversiones todavía es moderada, los jóvenes son los más abiertos a explorar su integración como apoyo a la toma de decisiones financieras.
Federico Torres, vicepresidente y jefe de Ventas para América Latina de Global X, afirmó que “el auge de los ETFs entre las nuevas generaciones muestra que estamos ante un cambio estructural en la forma de invertir, un patrón que esta encuesta está demostrando en Estados Unidos, pero que podría ser una señal de lo que pase en otros países como Colombia, a medida que estos se siguen popularizando localmente”.