Dólar en Colombia arranca al alza en medio de posible escalda del conflicto entre el gobierno Trump e Irán

El dólar en Colombia inició sesión este miércoles 29 de abril en los $3.615, lo que son $13 más cuando se compara con el cierre informado el martes 28 de abril.
De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense es de $3.612, mientras que el valor máximo alcanza los $3.615.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.613, lo que son $20 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
Entre los factores que están determinando el comportamiento del dólar, la alta incertidumbre por lo que pueda pasar con la guerra entre Estados Unidos e Irán sigue condicionando las expectativas del mercado internacional.
Lo que mueve al dólar en Colombia
De acuerdo con recientes declaraciones del presidente Donald Trump, las propuestas de Irán para su desarme nuclear y la apertura completa de Ormuz no le convence por lo que las sanciones y accione militares se reactivarían.
Lo anterior al tiempo que siguen en pausa la reactivación de posibles incursiones en territorio iraní, lo que ha elevado los precios del petróleo hasta la barrera de los US$117.
En el plano local, el dólar en Colombia sigue de cerca los anuncios del gobierno Petro para la recompra de más de US$4.000 millones por bonos públicos.
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Adicionalmente, el mercado está a la espera de nuevas definiciones sobre decretos emitidos por el ejecutivo en el marco de la emergencia económico, con foco en impuestos al patrimonio.
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