Dólar en Colombia baja a $3.602 mientras el Brent supera los US$104; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense en Colombia corrigió gran parte de las ganancias de la jornada previa, cerrando en $3.602. La divisa retrocedió $39 frente al dato de ayer ($3.641), en una sesión marcada por decisiones judiciales de alto impacto local y una disparada en los precios del crudo.
Tras una apertura en $3.620,33, el mercado mostró un sesgo vendedor que llevó el precio a un mínimo de $3.598,25, ignorando el fortalecimiento global del índice DXY (98,62 puntos, +0,13 %), el cual fue impulsado por una sorpresiva mejora en la confianza del consumidor en EE. UU.
Para Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, el dólar a nivel mundial avanzó ligeramente previo a la decisión de tasas de la FED. La región, por su parte, se movió de forma alcista y en Colombia continúa el comportamiento lateral alrededor de los $3.600.
La suspensión del decreto que ordenaba el traslado de una parte de los ahorros pensionales en Colombia inyectó una dosis de confianza en la institucionalidad local, lo que podría limitar nuevos saltos de la divisa en el corto plazo.
No obstante, el mercado se mantiene en máxima alerta: si el petróleo se consolida por encima de los US$105 debido al bloqueo total de Ormuz, el peso podría apreciarse aún más. Por el contrario, un DXY que siga fortaleciéndose por los datos de empleo en EE. UU. pondría un piso firme cerca de los $3.580.
WTI rompe la barrera de los US$100 ante parálisis en Ormuz
El mercado energético entró en zona de crisis profunda, lo que actuó como un soporte fundamental para la moneda colombiana debido al aumento del valor de las exportaciones:
El barril WTI escaló a US$100,04 (+3,81 %) y el Brent a US$104,03 (+2,30 %).
Los informes sobre el rechazo de Donald Trump a la última propuesta de Irán han dejado el tráfico por el Estrecho de Ormuz prácticamente en cero. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte que la parálisis del 20 % del flujo energético global es ya una crisis sin precedentes, manteniendo los precios en niveles de tres dígitos.
EE. UU.: Confianza del consumidor sorprende al alza
Contrario a los temores de recesión, la confianza del consumidor en EE. UU. alcanzó su nivel más alto del año (92,8 puntos). Los estadounidenses muestran una visión optimista del mercado laboral a pesar de la inflación y el conflicto bélico. Este dato sólido refuerza la postura de la Reserva Federal de mantener tasas altas por más tiempo, lo que explica la resiliencia del índice DXY frente a sus pares globales.
Consejo de Estado suspende traslado de ahorros pensionales
La noticia económica y jurídica del día fue la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado. La decisión detiene el traslado inmediato de los ahorros pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones:
El tribunal consideró que el Gobierno Nacional excedió sus facultades al intentar adelantar flujos de dinero que, según la Ley 2381 de 2024, deben permanecer en los fondos privados hasta que se cumplan los requisitos de jubilación.
El decreto exigía un giro total de los recursos en apenas 30 días (el primer 50 % en 20 días). El mercado ha interpretado esta suspensión como una señal de contrapeso institucional, reduciendo la incertidumbre sobre la gestión de estos activos y aliviando la presión sobre el peso.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una valorización del 0,41 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,940 % desde los 13,993 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,870 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,911 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,680 %; la jornada anterior en 12,800 %.
—