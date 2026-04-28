Dólar en Colombia rebota hasta los $3.620 por la sombra de un choque energético

El respiro que había tomado el peso colombiano se desvaneció esta mañana. Tras rozar niveles de $3.550 ayer, el dólar abrió hoy con una presión alcista renovada en $3.620,33, impulsado por el endurecimiento del discurso de la Casa Blanca y una escalada en los precios del crudo que vuelve a encender las alarmas inflacionarias.
A pesar de la volatilidad, el índice DXY (que mide el dólar frente a seis monedas globales) sigue respetando sus niveles de piso técnico. Esta fortaleza estructural del billete verde sugiere que, ante la incertidumbre en Medio Oriente, el mercado sigue refugiándose en el dólar, según expertos de JP Tactical Trading.
La mirada está puesta en la Reserva Federal, que se pronunciará mañana miércoles. Aunque se espera que las tasas se mantengan en el rango de 3,50 % – 3,75 %, cualquier señal de que el choque energético obligará a la FED a subir los tipos más adelante podría disparar el dólar aún más.
Para JP Tactical Trading, el movimiento hacia los $3.626 pone al dólar en una zona de posible activación de compras de corto plazo. “Si el precio no logra retornar rápidamente por debajo de los $3.600, el canal bajista que veníamos observando podría darse por terminado, abriendo espacio para testear resistencias más altas”, dijeron.
Sin acuerdo nuclear, no hay paso por Ormuz
El optimismo que despertó la propuesta iraní el fin de semana ha chocado contra la postura de Donald Trump. El rechazo de Washington a un acuerdo que postergue la discusión nuclear, sumado al abordaje de un petrolero iraní por parte de fuerzas estadounidenses, ha devuelto al mercado a un escenario de estancamiento.
El Brent escala un 2,71 % situándose en US$111,16, mientras que el WTI se acerca a la barrera psicológica de los US$100 (US$99,6).
El control del Estrecho de Ormuz sigue siendo el rehén de las ambiciones nucleares de Teherán. Mientras Trump insista en el desmantelamiento total como condición previa, la «prima de guerra» seguirá inflada, castigando a las monedas emergentes por el riesgo de stagflation (estancamiento con inflación) global.
El dilema del BanRep en Colombia
En el plano local, el mercado está en máxima alerta por la reunión del Banco de la República este jueves 30 de abril. La reciente encuesta de ANIF revela una fractura en el consenso de los analistas que explica la volatilidad del peso.
Por un lado, una postura más conservadora llevaría la tasa al 11,75 % (+50 pb), intentando balancear el control de precios con un crecimiento económico que ya muestra signos de fatiga. En el otro escenario, una respuesta contundente a la inflación persistente, situando la tasa en el 12 % (+75 pb).
Esta incertidumbre, sumada al incremento del dólar hoy, pone a prueba la capacidad de resistencia de la economía colombiana frente a los choques externos.
—