Así le habría ido a la inflación en Colombia durante septiembre de 2027

Luego de la sorpresa al alza en la inflación en Colombia a agosto de este año, los nuevos pronósticos señalan la posibilidad de que el indicador anual se haya estabilizado en septiembre.
Un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana proyecta una inflación mensual de 0,32 % en septiembre, la cual mantendría la inflación anual prácticamente estable en 6,25 %.
“El resultado estaría explicado principalmente por alimentos y servicios, parcialmente compensados por la moderación de la inflación de energéticos dentro de los regulados”, dice la proyección sobre la inflación en Colombia.
Para el caso de los servicios, el estudio estima una inflación mensual de 0,32 %, inferior al 0,36 % registrado un año atrás, impulsada principalmente por arriendos, comidas fuera del hogar y servicios de educación.
Lo otro que movió a la inflación en Colombia
Para el caso de los alimentos, el informe señala: “proyectamos una variación mensual de 0,41 %, superior al 0,18 % de un año atrás, impulsada por un aumento de 1,08 % en los perecederos, particularmente frutas frescas, hortalizas y plátanos, en un contexto de menor abastecimiento agrícola. Los procesados aumentarían 0,20 %”.
La inflación en Colombia sin alimentos se desaceleraría de 6,28 % a 6,23 %, tras siete meses consecutivos de aumentos, recuerda el análisis.
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“Por su parte, la inflación sin alimentos ni regulados se mantendría estable en 6,12 %, sugiriendo que, aunque algunos componentes de oferta continúan ganando relevancia, las presiones inflacionarias subyacentes permanecen elevadas”, concluye el informe sobre la inflación en Colombia.