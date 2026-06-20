Así puede consultar su puesto de votación para las elecciones en Colombia

Mañana, domingo 21 de junio, se llevará a cabo la segunda vuelta que dejará como resultado al próximo presidente de Colombia, entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Las personas pueden consultar su puesto de votación a través de tres mecanismos.
La Registraduría recuerda que, entre primera y segunda vuelta no se puede cambiar de puesto dado que el censo electoral se debe mantener intacto para no afectar la logística.
Las opciones para consultar el puesto de votación
Para consultar el puesto de votación, el método está en el portal oficial de la entidad (www.registraduria.gov.co) o directamente a la sección de elecciones.
- Buscar la opción denominada «Consulte su lugar de votación» o «Lugar de votación»
- El sistema solicitará digitar el número de cédula de ciudadanía sin puntos ni espacios y realizar una verificación de seguridad básica
- La pantalla mostrará el departamento, municipio, nombre del puesto de votación, dirección y el número de mesa específico.
Adicionalmente, la Registraduría cuenta con la aplicación para dispositivos móviles denominada aVotar, usando el número de la cédula se consulta el puesto de votación.
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Finalmente, la entidad ha dispuesto puntos físicos y colaboradores para guiar a las personas, estos funcionarios ayudarán con el proceso al verificar los datos con la presentación del documento de identidad.