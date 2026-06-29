Con 100 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori se convertirá en la próxima presidente de Perú

Con una diferencia de poco menos de 50.000 votos, Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú. Lo anterior quedó confirmado luego de que el total de actas contabilizadas llegara a 100 %. La candidata de Fuerza Popular obtuvo más de 9,2 millones de votos, mientras que su competidor, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, alcanzó 9,1 millones.
“La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha llegado a 100 % de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE). Esperamos la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, expresó Fujimori en sus redes sociales.
Por su parte, Sánchez aún no se ha pronunciado sobre el resultado definitivo, luego de que se completara el escrutinio de 100 % de las actas. No obstante, durante el proceso electoral afirmó en varias ocasiones que se presentaron irregularidades, por lo que dejó abierta la posibilidad de no aceptar los resultados. Hasta el momento, no ha emitido una posición oficial tras la finalización del conteo.
Con este resultado, la hija del fallecido expresidente, Alberto Fujimori, quien gobernó Perú durante la década de los noventa e inicios de los 2000, llegará a la Presidencia tras cuatro intentos por alcanzar el Palacio de Gobierno.
Debe señalarse que las elecciones no solamente fueron reñidas en los escrutinios, sino también por las visiones opuestas que representan ambos políticos.
En primer lugar, Fujimori no solo es hija del expresidente Alberto Fujimori. Ha sido candidata en tres ocasiones anteriores: 2011, 2016 y 2021. También ha manifestado que gobernará con base en la estabilidad económica y una fuerte política en materia de seguridad.
Mientras que, Roberto Sánchez se postuló como el heredero político del también expresidente Pedro Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, pero fue destituido tras un infructuoso intento de disolver el Congreso.
De esta forma, Fujimori tiene una visión más alineada con el sector conservador de la sociedad peruana, Sánchez representa el ala progresista.
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Se ha señalado que la votación restante del escrutinio provino del exterior y también de actas impugnadas en Lima, capital de Perú. En Blu Radio se indicó que, dentro de este segmento de la votación, el escrutinio favoreció a Fujimori.