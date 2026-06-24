La candidata derechista Keiko Fujimori habría asegurado la victoria en la segunda vuelta de la elección presidencial en Perú.Con el 99,8 % del escrutinio, Fujimori tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de su contrincante de izquierda, Roberto Sánchez.
De acuerdo con información divulgada por agencias internacionales, el margen entre ambos contendientes es de 43.386 votos, diferencia que ya no podrá ser revertida considerando que quedan aproximadamente 26.200 votos por contabilizarse.
En ese contexto, la ficha del partido Fuerza Popular espera ser proclamada como presidenta electa en los próximos días. Esto una vez el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente los resultados de los comicios.
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“Perú está dividido en dos mitades, y entendemos estas votaciones. Lo que muchas de las personas reclaman es que nuevamente el Estado vuelva a funcionar, y es ahí donde nos vamos a enfocar, en las zonas donde nos han respaldado, pero sobre todo en las zonas donde todavía hay desconfianza a nuestro grupo político”, señaló.
El líder del partido Juntos por el Perú anunció que no reconocerá al gobierno de Fujimori y solicitó anular los votos en el exterior al considerar que estos se vieron afectados al exonerar a los consulados de remitir digitalmente los resultados y enviar físicamente las actas hasta Lima.
“En esas condiciones de transgresión de las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, indicó.
Es importante destacar que el JNE, la máxima autoridad electoral, tiene previsto proclamar los resultados a más tardar en la mitad de julio. De confirmarse el triunfo de la hija del expresidente Alberto Fujimori, esta iniciará el 28 de julio un mandato de cinco años (2026-2031).
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