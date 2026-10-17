Así será la contrarreforma pensional que radicará el Centro Democrático en el Congreso

El Centro Democrático alista una contrarreforma pensional con la que busca modificar varios de los componentes de la Ley 2381 de 2024, aprobada durante el Gobierno de Gustavo Petro.
La iniciativa, que será radicada la próxima semana, plantea cambios en el acceso al pilar semicontributivo y en la administración de los aportes pensionales, con el argumento de ampliar la libertad de elección de los trabajadores.
El representante a la Cámara Andrés Forero explicó a Semana que la propuesta no pretende desmontar por completo la reforma pensional, sino corregir disposiciones.
El congresista también señaló que espera conseguir el respaldo de otras bancadas y que ha recibido señales de un eventual acompañamiento del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
¿Qué cambiaría la contrarreforma pensional del Centro Democrático?
Uno de los principales ajustes propuestos busca modificar las condiciones de acceso al pilar semicontributivo para las personas que llegan a la edad de jubilación sin haber completado las semanas de cotización necesarias para obtener una pensión.
Según explicó Forero, la Ley 2381 de 2024 establece que las mujeres en esta situación deben esperar hasta los 60 años y los hombres hasta los 65 para acceder a los beneficios correspondientes. Estas edades superan en tres años las edades ordinarias de pensión, que son de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La propuesta del Centro Democrático busca corregir esta situación para que las personas que no lograron completar los requisitos de cotización puedan acceder antes a los beneficios del pilar semicontributivo.
Otro de los puntos centrales es permitir que los trabajadores tengan mayor capacidad de decisión sobre dónde se administran sus aportes pensionales hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Actualmente, el modelo aprobado contempla que las cotizaciones correspondientes a ese umbral sean administradas por Colpensiones, mientras que los aportes sobre el excedente se dirigen al componente de ahorro individual, bajo las condiciones previstas en la ley.
La iniciativa del uribismo busca abrir la posibilidad de que los trabajadores también puedan elegir fondos privados para administrar sus cotizaciones dentro de ese límite.
“Lo que inspira nuestra reforma es un principio de libertad de elección. Les damos la posibilidad a las personas de que elijan irse a Colpensiones o a los fondos de pensiones privados”, afirmó Forero.
¿Qué aspectos de la reforma de Petro se mantendrían?
El representante aclaró que la contrarreforma no pretende eliminar todos los componentes del modelo pensional aprobado por el Gobierno anterior.
Entre los elementos que se conservarían está el pilar solidario, diseñado para brindar apoyo económico a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad que no cuentan con una pensión.
Asimismo, se mantendría la limitación de los subsidios estatales a las pensiones más altas, un componente que Forero destacó como uno de los aspectos positivos de la reforma original.
“Las cosas buenas de la reforma las mantenemos; las malas, las que afectaron a la población y al ahorro nacional, las trataremos de corregir”, manifestó el congresista.
Además de preparar la radicación del proyecto, los promotores de la contrarreforma adelantan conversaciones con otras bancadas para reunir las mayorías necesarias durante su trámite en el Congreso.
Forero aseguró que han recibido señales de un eventual respaldo del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, cuyo acompañamiento considera importante para la viabilidad de la iniciativa, especialmente por sus implicaciones fiscales.
“Ha habido señales y mensajes de parte del Gobierno, con respecto a que eventualmente nos podrían acompañar. Nosotros también estamos socializando el proyecto de ley con otras bancadas que son afines”, indicó.
La propuesta deberá surtir su trámite legislativo y conseguir los apoyos necesarios para convertirse en ley.
¿La contrarreforma se aprobaría antes de abril de 2027?
Uno de los interrogantes alrededor de la iniciativa es si alcanzaría a aprobarse antes del primero de abril de 2027, fecha prevista para la entrada en vigor del nuevo sistema pensional.
El calendario legislativo y la discusión de los cambios propuestos serán determinantes para establecer si la contrarreforma puede completar su trámite antes de esa fecha.
Por ahora, el Centro Democrático prevé radicar el proyecto la próxima semana y avanzar en la búsqueda de apoyos políticos para modificar los componentes de la reforma pensional que considera necesario corregir.
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