Así serán las megaobras por $1,8 billones que iniciarán en Bogotá en menos de un mes

La Alcaldía de Bogotá confirmó que en menos de un mes el arrancarán las megaobras por $1,8 billones del Corredor de la Carrera Séptima entre las calles 99 y 200, uno de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos de la capital.
La inversión total asciende a $1,8 billones, de los cuales $1,6 billones corresponden a la ejecución de los trabajos y $245.000 millones adicionales a la compra de predios. Este último punto ya supera el 90 % de avance.
El proyecto, que beneficiará a más de dos millones de personas en Usaquén y sus alrededores, transformará 11,56 kilómetros de la Carrera Séptima con la construcción de infraestructura exclusiva para los buses de TransMilenio, así como ciclorrutas, espacio público y renovación del arbolado urbano.
¿Cómo serán las megaobras que arrancan en Bogotá?
Los contratos de obra fueron adjudicados en noviembre de 2023 y el corredor está dividido en tres grupos: el primero va entre las calles 99 y 127; el segundo de la 127 a la 183, y el tercero de la 183 a la 200, incluyendo el patio-portal.
Las primeras actividades se concentrarán en el primer donde se iniciará la construcción del carril para TransMilenio por el costado occidental entre las calles 116 y 121. Estas labores arrancarán en febrero, mientras que los otros dos segmentos recibirán luz verde entre abril y junio de este año. En total, se prevé que el corredor esté listo en 2029.
El Corredor de la Carrera Séptima contempla 14 estaciones de TransMilenio y dos carriles exclusivos para el sistema de transporte masivo cuando hay cruces de semáforos o estaciones. En los demás tramos habrá solo uno y los demás serán para vehículos particulares y algunos buses de SITP que quedarán en el corredor.
La obra incluye dos puentes vehiculares en las calles 100 y 127, además de dos pasos vehiculares deprimidos en la Calle 100 y en el acceso al patio-portal de la Calle 200.
Se movilizarán diariamente 140.000 vehículos y más de 200.000 pasajeros en transporte masivo. El patio-portal, con un área superior a 80.000 metros cuadrados, albergará una flota 100% eléctrica, en línea con los objetivos de descarbonización de la ciudad.
El sistema contará, además, con 11,56 kilómetros de ciclorruta nueva por el costado occidental —actualmente solo existe entre las calles 99 y 106—, 45 pasos peatonales semaforizados, 23 plazoletas y 435 cupos de cicloparqueaderos. Además, se sumarán más de 380.000 metros cuadrados entre espacio público, zonas verdes y jardinería.
Destacado: Línea 2 del metro de Bogotá: ¿qué sigue ahora tras el fracaso de la licitación y qué pasaría con la línea 3?
Apuesta por la movilidad eléctrica y sostenibilidad ambiental
Uno de los pilares del proyecto es la transición hacia un transporte 100 % eléctrico. Los buses eléctricos de TransMilenio emiten 0 gramos de CO2 por kilómetro, frente a los 1.290 gramos que generan los buses tradicionales a diésel o gas. Con este corredor, la ciudad alcanzará 2.166 buses eléctricos, consolidándose como la tercera flota eléctrica más grande del mundo.
El impacto proyectado a 15 años incluye una reducción del 78 % en emisiones de CO2 y más del 90 % en material particulado. Se estima un ahorro de 669.000 toneladas de CO2, equivalente a plantar 108 veces el área del Parque Simón Bolívar.
En materia de arbolado, se plantarán 4.388 árboles nuevos de más de 40 especies, principalmente nativas, lo que representa un incremento neto de 2.802 árboles respecto al inventario actual. Del total de árboles existentes, 1.586 serán reemplazados, 628 reubicados y 383 recibirán mantenimiento in situ.
El proyecto también incorpora 398 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), inexistentes actualmente en el corredor, que permitirán reducir las inundaciones por la Carrera Séptima.
Vale recordar que la Alcaldía de Bogotá realizó ajustes a los diseños originales, incluyendo la construcción del puente vehicular de la calle 100, mejoras en la seguridad de las estaciones para reducir la evasión del pago, y la adecuación del acceso al patio-portal desde la avenida El Polo para alimentadores de TransMilenio provenientes del norte.