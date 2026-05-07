Atlántico proyecta aumentar 55 % la ocupación hotelera en 2026 con nueva campaña de turismo

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), la Gobernación del Atlántico y Cotelco presentan oficialmente la campaña “Vive el Caribe Diferente” con la que buscan consolidar su posicionamiento como uno de los destinos “más dinámicos del Caribe colombiano y de América Latina”.
Y es que según MinComercio, basado en datos de la Aeronáutica Civil, Barranquilla ocupó el segundo lugar entre las ciudades colombianas que más aumentaron la llegada de pasajeros en vuelos nacionales regulares en febrero de 2026, en comparación con el mismo mes de 2025, con un incremento del 15 %, estando solo por debajo de San Andrés. Igualmente, la ciudad en febrero evidenció un crecimiento del 13 % en el movimiento de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.
Como complemento, la entrada en operación de cerca de 10 nuevas rutas aéreas entre 2025 y 2026, que se suman a las 226 frecuencias aéreas nacionales semanales y 31 internacionales, facilitan la llegada de viajeros nacionales y extranjeros al departamento.
Por su parte, Jaime Alfaro De Castro, subsecretario de Turismo de Atlántico, destacó: “Estimamos que la campaña “Vive el Caribe Diferente” hará posible que en 2026 Barranquilla sea la ciudad de mayor crecimiento en la llegada de pasajeros en vuelos nacionales y que su aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz se encuentre dentro de los tres primeros lugares en las terminales aéreas de Colombia con más movimiento de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales”.
Destacado: Gobierno anuncia “megareconstrucción” del aeropuerto de Barranquilla en medio de críticas por su deterioro
Al tiempo, resaltó los atractivos turísticos que hay en el departamento, además del Carnaval de Barranquilla, como las playas, el muelle 1888, el Malecón del Río y otros lugares.
Así las cosas, la campaña se basa en la oferta turística con aspectos como contar con la mejor estrategia de atracción de inversión extranjera directa en Colombia y la tercera en América Latina, que favorecen su fortalecimiento como destino de negocios y turismo MICE. Además, cuenta con una infraestructura turística que incluye más de 300 hoteles, más de 9.000 habitaciones y más de 15 centros de convenciones.