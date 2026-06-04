Aumento en la eficiencia de producción y baja en impuestos: así se recuperaría Ecopetrol en un próximo gobierno

Ecopetrol es la estatal energética colombiana, en la cual el Estado tiene más de 88 % de las acciones. Es una compañía predominante en el mercado petrolero y gasífero, no solo para garantizar el abastecimiento de estos energéticos y de combustibles como la gasolina y el diésel, sino también porque es dueña de ISA, una de las empresas más relevantes en el mercado de transmisión de energía y que además participa en los negocios de infraestructura.
Con este panorama, las elecciones de 2026 se convierten en un escenario crucial para definir el rumbo de la estatal energética, ya que el candidato oficialista, Iván Cepeda, y el independiente o ‘outsider’, Abelardo De La Espriella tienen visiones diferentes sobre cómo debería gestionarse la política energética. En este contexto, BTG Pactual señaló que una de las principales oportunidades de creación de valor para la compañía está en el mejoramiento de la eficiencia para reducir sus costos de levantamiento.
Según la organización, la eficiencia operativa es una de las prioridades que debe tener Ecopetrol, ya que controlar el costo de levantamiento, es decir, lo que vale extraer petróleo y gas de los yacimientos, es fundamental para preservar la rentabilidad en un mercado global caracterizado por la volatilidad de los precios del crudo.
Con base en los resultados del primer trimestre de 2026, la estatal energética redujo sus costos operativos de US$45,9 por barril en 2025 a US$45 por barril. Sin embargo, BTG Pactual manifestó que el costo de levantamiento aumentó de US$1,3 por barril a US$2,2 por barril, debido en buena medida a los efectos adversos de la tasa de cambio.
La organización también destacó que el gasto de capital por barril producido en 2025 se ubicó cerca de US$12,9 por barril, lo que representó un aumento frente al promedio registrado entre 2019 y 2024, cuando se ubicó alrededor de US$10 por barril. BTG Pactual manifestó que regresar al rango inferior podría tener impactos positivos en la generación de flujo de caja libre.
En cuanto al plan de inversión de 2026, este sigue fuertemente enfocado en petróleo y gas, con cerca de 70 % del Capex de la empresa destinado a actividades de exploración y producción, mientras que el resto se dirige a transporte, refinación y transición energética. Sin embargo, la organización señaló que lo clave no es la cuantía de la inversión, sino su eficiencia.
“En nuestra opinión, un marco de asignación de capital más disciplinado que priorice proyectos de alto rendimiento, mientras modera el gasto en segmentos de menor rendimiento, podría mejorar materialmente los rendimientos para los accionistas sin comprometer la estabilidad de la producción”, advirtió la firma.
Otro de los lineamientos que podrían servir para que Ecopetrol vuelva a fortalecerse es la reversión de algunas medidas fiscales. Según BTG Pactual, la reforma tributaria de 2022 introdujo un recargo variable al impuesto sobre la renta para productores de petróleo de hasta 15 %, el cual depende de los precios internacionales del crudo Brent.
Para la organización, si esto se combina con la tasa estándar de 35 % del impuesto corporativo, la carga tributaria del sector puede llegar a 50 % en escenarios de precios altos, lo que reduce la competitividad fiscal del país. Agregó que el impuesto de renta de Ecopetrol ascendería a $11,3 billones en 2026 y que de este monto, $2,5 billones corresponderían a los recargos sobre petróleo y gas.
Incluso manifestó que la empresa tendría un impuesto al patrimonio cercano a $1,2 billones, relacionado con la emergencia económica declarada en 2026. Aunque aclaró que este tributo no es recurrente, pero señaló que refleja un entorno de mayores cargas fiscales.
En materia de producción, está la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en la cual, con base en cifras de la Agencia Internacional de Energía (IEA), existen aproximadamente 4.600 millones de barriles de petróleo técnicamente recuperables. También mencionó que allí existe un importante volumen de gas.
Estas cifras prácticamente duplicarían las reservas actuales de petróleo y que, de desarrollarse estos recursos, podrían multiplicar por nueve las reservas de gas de Colombia. La organización expresó que el desarrollo de estos yacimientos permanece estancado debido a que el Gobierno Nacional suspendió los pilotos que habían sido asignados durante la administración del expresidente, Iván Duque.
De esta manera, reveló que está de acuerdo con la aplicación de la técnica del fracking, la cual, según indicó, podría convertirse en un motor de crecimiento de largo plazo, extender la vida útil de las reservas energéticas y fortalecer la seguridad energética del país. Esto permitiría compensar las caídas que se están registrando en campos maduros.
Otro de los puntos relevantes es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo se ha convertido en una fuente de presiones fiscales, es decir, de mayor gasto público y tensiones sobre el capital de trabajo de la compañía.
El fondo ayuda a mantener bajos los precios del diésel, pero a costa de recursos públicos. Sin embargo, BTG Pactual manifestó que la nueva administración debería eliminar los subsidios remanentes a los combustibles, especialmente al diésel, o acelerar la convergencia de los precios internos hacia la paridad internacional.
Si los precios del petróleo se mantienen elevados y los precios del diésel no se ajustan, el déficit del FEPC aumentaría de $3 billones en 2025 a entre $10 billones y $12 billones en 2026, lo que equivaldría a entre 18 % y 22 % del Ebitda proyectado.
Otra de las recomendaciones de la firma es que Ecopetrol optimice sus activos de exploración y producción mediante la incorporación de socios que contribuyan a financiar proyectos en campos maduros. La empresa ya ha realizado acuerdos en esta línea con Gran Tierra Energy y Parex.
Gran Tierra financiaría un programa de recuperación por cerca de US$92 millones en Tisquimara y San Roque, mientras que Parex invertiría US$50 millones en activos maduros durante los próximos cinco años. Esto permitiría reducir gastos y preservar una posición sólida en términos de potencial de producción.
La firma también señaló la importancia de contar con una gobernanza corporativa robusta que reduzca la influencia política en la toma de decisiones. En su lugar, consideró que la asignación de capital debería regirse por criterios más ortodoxos. Según indicó, las controversias que han rodeado al presidente de la compañía, en referencia a Ricardo Roa, han reforzado las preocupaciones de algunos inversionistas sobre la gobernanza corporativa de Ecopetrol, particularmente por sus vínculos con el Gobierno Nacional.
Por su parte, Venezuela también representaría una oportunidad relevante. A largo plazo, las mayores reservas de petróleo y gas del mundo podrían ofrecer un potencial significativo, aunque sería necesario realizar adecuaciones operativas relacionadas con la experiencia de Ecopetrol en petróleo pesado. Sin embargo, persiste el tema de la lista OFAC, conocida también como la Lista Clinton. Por lo tanto, cualquier decisión dependería del levantamiento de las sanciones estadounidenses.
A la vez, la firma consideró escenarios promedio del petróleo entre US$50 y US$110 por barril. Asimismo, señaló que cada variación de US$10 por barril tiene efectos significativos sobre los resultados financieros de la compañía. También indicó que las proyecciones apuntan a una reducción del Ebitda en 2027, impulsada principalmente por menores precios internacionales del crudo y por una producción más moderada
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