El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este lunes la balanza de pagos del primer trimestre de 2026. Según el BCV, entre enero y marzo, las exportaciones petroleras alcanzaron US$5.491 millones y las no petroleras, US$2.268 millones.
Con estos resultados, las exportaciones totales del trimestre sumaron US$7.759 millones, un aumento de 19,7 % frente a los US$6.480 millones de enero-marzo de 2025. El crudo concentró cerca del 71 % de las ventas externas; la oferta petrolera creció 21,5 % respecto al año pasado y la no petrolera, 15,6 % en lo que constituye su mejor primer trimestre de la serie reciente.
Las importaciones de bienes se ubicaron en US$4.059 millones, una caída de 10 % frente al mismo período del año pasado. La combinación de más exportaciones y menos compras externas elevó el superávit de la balanza comercial de bienes a US$3.700 millones, frente a US$1.970 millones un año atrás.
Superávit de cuenta corriente multiplicado por diez
El mayor saldo comercial se tradujo en un superávit de cuenta corriente de US$2.445 millones, más de diez veces los US$236 millones registrados en el primer trimestre de 2025. La cuenta corriente agrupa las operaciones del país en bienes, servicios, renta y transferencias.
Los rubros de servicios y renta se mantuvieron en terreno negativo, con déficits de US$918 millones y US$1.363 millones, respectivamente, mientras que las transferencias corrientes, que incluyen las remesas, aportaron un ingreso neto de US$1.026 millones.
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La cuenta financiera registró egresos netos por US$1.895 millones, es decir, el país acumuló activos externos en lugar de endeudarse afuera. Los activos de reserva aumentaron US$203 millones en el trimestre.
El resultado deja al sector externo venezolano en su posición más favorable para un primer trimestre en años, sostenido por una recuperación de las exportaciones petroleras y una contracción de las importaciones.