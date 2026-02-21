Autolarte-Moevo proyecta crecer 25 % en 2026; revela inversión para su agenda de expansión

En una industria que cambia constantemente y en un entorno empresarial donde la permanencia es cada vez más difícil, Autolarte–Moevo celebra 75 años de trayectoria como una compañía que ha sabido anticiparse al futuro de la movilidad en Colombia.
Y es que la empresa se constituyó en una de las primeras del país en asumir a tiempo los cambios en el comportamiento del mercado automotor en Colombia, impulsados por la llegada de nuevas marcas y tecnologías.
Hace cinco años, la empresa familiar decidió apostar por la diversificación de marcas en un momento en que la electrificación aún no era una tendencia consolidada en el país. A través de Moevo, consolidó un portafolio que hoy incluye marcas como BYD, Hyundai y Farizon.
Actualmente, Autolarte–Moevo genera cerca de 900 empleos directos e indirectos y tiene presencia en más de 21 sedes ubicadas en seis ciudades del país.
En 2025, alcanzó una participación de 1,8 % en la industria de vehículos nuevos a nivel nacional y de 10,1 % en Antioquia. En promedio, matricula 400 vehículos nuevos y 110 usados al mes, y su operación de posventa representa el 20 % de los resultados. Con esta base, la compañía proyecta un crecimiento de 25 % para 2026.
Siguiendo con las proyecciones, con una inversión cercana a los $7.000 millones, la compañía avanza en una agenda de crecimiento que incluye la apertura de BYD Linares en Rionegro y la puesta en marcha de dos nuevos talleres de servicio en Medellín y Rionegro.
Además, desde el primero de enero el grupo adquirió la operación del concesionario Hyundai Guayabal, ampliando su presencia en Medellín; inauguró con Chevrolet un punto especializado en vehículos eléctricos e híbridos en Viva Envigado; y avanza en la renovación de su sede del sur, con la remodelación de la vitrina Chevrolet y la apertura de nuevas vitrinas de Hyundai y Farizon.
A esto se suma el fortalecimiento de su red de almacenes de repuestos con la apertura de cuatro nuevos puntos en distintos lugares del país.
Hoy, Autolarte–Moevo comercializa vehículos nuevos de las marcas Chevrolet, Hyundai, BYD y Farizon, así como vehículos usados de todas las marcas; presta servicios técnicos para vehículos livianos y pesados, y ofrece soluciones de mantenimiento, repuestos y asesoría especializada para distintos perfiles de clientes.