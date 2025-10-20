Hacen importante advertencia por mal uso del auxilio funerario en Cundinamarca

El auxilio funerario es una de las prestaciones más importantes para los familiares de personas que fallecieron y que, por sus ingresos económicos, no cuentan con la solvencia para poder asumir todos los compromisos económicos.
Por cuenta de esto, la Gobernación de Cundinamarca llamó la atención a ciudadanos para tener cuidado con los trámites que realizan para el reconocimiento de este derecho.
Este auxilio funerario que reconoce la Gobernación de Cundinamarca se entrega cuando los ciudadanos cumplen con todos los requisitos y la documentación obligatoria.
Según la Gobernación, “tienen derecho las personas que asumen los gastos, sean o no familiares. Pero hemos detectado abusos por parte de terceros, como funerarias o tramitadores, que hacen firmar documentos en momentos de confusión”, explicó el director de la Unidad, Miguel Ángel Sánchez Medina.
Otros datos importantes sobre la entrega del auxilio funerario
En lo corrido de 2025, en Cundinamarca se recibieron 77 solicitudes de auxilio funerario, de las cuales 22 fueron rechazadas por inconsistencias.
Agregó el funcionario que, durante el año pasado, se detectaron 20 casos sospechosos, lo que impulsó la creación de esta campaña y un fortalecimiento de los controles.
“La estrategia incluye jornadas de actualización de datos y acompañamiento directo a las familias, con el fin de verificar información, evitar fraudes y garantizar que el beneficio llegue a quien realmente le corresponde”, dijo la Gobernación.
La Unidad invitó a pensionados y allegados a comunicarse a través de sus canales oficiales para recibir asesoría para la entrega de este auxilio funerario.