Avanza importante proyecto que cambia la contratación por prestación de servicios con el Estado

Un proyecto de ley busca modificar sustancialmente la manera en que se realiza la contratación por prestación de servicios con el Estado, iniciativa que ya avanzó en su primera votación.
El documento busca generar una base normativa lo suficientemente robusta para proteger los derechos de los trabajadores que son vinculados mediante este mecanismo.
La contratación por prestación de servicios con el Estado, añade el proyecto, deberá tener en cuenta las necesidades de los trabajadores para que no queden desamparados.
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Una de las promotoras de la ley, la senadora Nadia Blel, aseguró que «detrás de cada contratista hay una persona, una familia y un proyecto de vida».
Lo que buscan cambiar de la contratación por prestación de servicios con el Estado
De esta manera, en el primer debate, se avaló la prohibición de la fragmentación injustificada de los contratos y se promovió una mejor planeación de la contratación pública.
«Con esta iniciativa no buscamos cambiar la naturaleza de los contratos de prestación de servicios ni que se usen para reemplazar empleos públicos», complementó la senadora.
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Finalmente, la congresista señaló que con este primer aval se pretende lograr una mejor planeación, un uso más eficiente de los recursos públicos y el debido respeto por quienes tienen una contratación por prestación de servicios con el Estado.