Avianca informa sobre disrupciones en la operación por actualización ordenada por Airbus

Airbus notificó este viernes que una parte significativa de la flota global de aviones de la familia A320 requiere una actualización urgente de software, medida que obliga a que las aeronaves involucradas permanezcan en tierra una vez lleguen a sus bases de mantenimiento, hasta completar los trabajos solicitados por el fabricante.
En el caso de Avianca, más del 70 % de su flota A320 se ve impactada por esta instrucción, lo que generará afectaciones relevantes en la operación aérea de la compañía.
La aerolínea informó que ya inició los procedimientos para realizar las modificaciones requeridas. Sin embargo, anticipó que durante los próximos 10 días se presentarán disrupciones significativas en su operación, dado el volumen de aeronaves que deberán ser intervenidas.
Como medida preventiva, Avianca cerró las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, inclusive, con el objetivo de evitar mayores afectaciones y facilitar la reacomodación de los pasajeros en los vuelos disponibles.
La compañía señaló que notificará de manera directa a los viajeros afectados y les comunicará las opciones disponibles para ajustar sus planes de viaje.
Avianca reiteró que su prioridad es garantizar la seguridad de los pasajeros y de su equipo, y aseguró que realizará las actualizaciones de software en el menor tiempo posible para reanudar la operación normal y minimizar las disrupciones en el servicio.
