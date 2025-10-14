Avianca anuncia nuevo vuelo directo a Argentina: no será a Buenos Aires

La aerolínea Avianca anunció que su vuelo directo Bogotá – Córdoba, Argentina, tendrá un incremento de frecuencias a partir del 7 de diciembre de 2025. Pasará de tres a un vuelo diario.
Con este aumento de la operación, la compañía ofrecerá en total más de 2.500 sillas semanales entre las dos ciudades.
“El aumento de frecuencia en la operación Bogotá-Córdoba es una señal del éxito de esta ruta y la importancia estratégica de Colombia como hub de conexiones para la región. Al ofrecer una operación diaria, no solo tendremos más opciones y flexibilidad para nuestros clientes en ambos países, sino que también facilitamos el intercambio comercial, turístico, cultural y los negocios”, afirmó David Alemán, director de Ventas en Colombia y Sudamérica de Avianca.
Así queda el itinerario
El vuelo AV 0101 Bogotá – Córdoba saldrá a las 5:50 p. m. y llegará a la 1:55 a. m., y la frecuencia será martes, jueves, sábado y domingo desde el 7 de diciembre.
Mientras que la ruta AV 0100 Córdoba – Bogotá iniciará a las 7:25 a. m. a 11:10 a. m. desde el 8 de diciembre de 2025 con una frecuencia de lunes, miércoles, viernes y domingo.
La expansión en la ruta Bogotá-Córdoba se suma a la red que Avianca opera en Argentina, incluyendo los vuelos de Bogotá, Medellín, Quito y Guayaquil a Buenos Aires (Aeropuerto de Ezeiza o el Aeroparque Jorge Newbery).
Los tiquetes ya se encuentran disponibles para la venta a través de la página web de Avianca, la aplicación móvil y los demás canales de venta autorizados, como agencias de viaje. Hay opciones desde $1.093.220 Bogotá – Córdoba y $1.070.420 Córdoba – Bogotá.