Banco Mundial confirma que PIB de Colombia se desaceleraría a 2,2 % en 2026; América Latina crecería al 2,1 %

La región de América Latina y el Caribe se enfrenta a un panorama económico moderado, con una proyección de crecimiento del 2,1% para 2026, una cifra ligeramente inferior al 2,4 % estimado para 2025.
Según el más reciente informe regional del Banco Mundial, este dinamismo limitado responde a un entorno macroeconómico complejo donde factores externos e internos frenan el potencial productivo de la región.
El organismo advierte que la región sigue siendo una de las de crecimiento más lento a nivel global, con un PIB per cápita que apenas aumenta. Entre los principales obstáculos se encuentran los elevados costos de endeudamiento y una débil demanda externa, exacerbada por la desaceleración de economías clave como China y las naciones avanzadas.
A pesar de que el gasto de los consumidores continúa apoyando el crecimiento, su impulso es modesto debido a que los ingresos reales se recuperan lentamente y los costos de financiamiento se mantienen altos. Esta situación ha provocado que las empresas se mantengan cautelosas, lo que genera un freno a la inversión privada y dificulta la creación de empleos de calidad.
Así mismo, la incertidumbre en la política comercial persiste por encima de los niveles históricos, de acuerdo con el grupo, lo que afecta las decisiones de inversión transfronteriza y los compromisos en las cadenas de suministro.
El informe subraya que, aunque empresas desempeñan un papel fundamental como motores de la productividad y la generación de empleos de calidad en la región, en la actualidad, aunque muchas firmas mantienen una postura cautelosa en sus decisiones de inversión debido a los elevados costos de endeudamiento y la incertidumbre en las políticas comerciales.
Al respecto, William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para la región, enfatizó que para diversificar las economías es necesario invertir en la base: «Habilidades, apertura e instituciones sólidas, las condiciones que permiten a las empresas asumir riesgos, innovar, competir y crecer».
El riesgo del conflicto en Medio Oriente
El informe destaca que las tensiones geopolíticas, especialmente el conflicto en el Medio Oriente, han introducido una nueva capa de riesgo. En primer lugar, la volatilidad ha elevado los precios de la energía, introduciendo presiones inflacionarias que podrían retrasar la flexibilización de las tasas de interés por parte de los bancos centrales.
Este escenario impacta además las cuentas fiscales de los gobiernos regionales. Para el Banco Mundial, aunque los coeficientes de deuda pública se han estabilizado, siguen siendo elevados según los estándares históricos.
El documento advierte que los altos pagos de intereses están reduciendo el espacio fiscal para inversiones críticas en infraestructura y gasto social, limitando la capacidad de respuesta ante futuros choques económicos.
Pese a los vientos en contra, el Banco Mundial sostiene que la región posee activos estratégicos para cambiar su rumbo. América Latina concentra aproximadamente el 50 % de las reservas mundiales de litio y un tercio del cobre, además de contar con una matriz energética comparativamente limpia.
Para aprovechar este potencial, los expertos instan a implementar políticas que fortalezcan el capital humano y las instituciones. Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para ALC, destacó: «América Latina y el Caribe cuenta con los activos —y la capacidad de reforma— para lograr mucho más. La ambición central debe ser clara: crear empleos de calidad que impulsen el crecimiento y eleven la productividad».
El caso de Colombia y el contexto regional
Para Colombia, el Banco Mundial proyecta un crecimiento del 2,2 % en 2026 y del 2,4 % en 2027, tras una estimación del 2,6 % para 2025.
A diferencia de otros países de la región, se prevé que la inflación en Colombia se mantenga persistentemente por encima de la meta del banco central en el horizonte proyectado. Esto obligó recientemente a un ajuste al alza en su política monetaria.
En cuanto a las cuentas públicas, el déficit fiscal general se estima en un 4,9 % del PIB para 2026 mientras la deuda del gobierno general se proyecta en el 66,7% del PIB para 2026. El documento resalta que los pagos de intereses consumen cerca del 9 % del gasto total del gobierno general.
Respecto a los demás países, el Banco Mundial destaca a Argentina como una excepción positiva gracias a un ajuste fiscal decisivo y reformas que han mejorado las expectativas y reducido el riesgo soberano y llevarían al país a crecer un 3,6 %.
Sin embargo, los líderes en el ranking serían Guyana (16, 3%), debido a la expansión masiva de la producción petrolera, y Paraguay (4,4 %), apoyado en exportaciones agrícolas y estabilidad macroeconómica.
En contraste, Brasil (1,6 %) y México (1,3 %) enfrentarán una desaceleración más pronunciada debido a condiciones financieras restrictivas e incertidumbre en la política comercial (como las revisiones del T-MEC en el caso mexicano).
—