Banco W y Colmena Seguros buscan proteger a 100.000 colombianos con nueva alianza

Banco W y Colmena Seguros crearon una alianza para ampliar el acceso a seguros voluntarios entre empresarios y trabajadores independientes en Colombia, con una nueva oferta de servicios.
La iniciativa busca proteger a 100.000 personas durante su primer año, con productos dirigidos a cubrir riesgos que pueden afectar sus ingresos, su patrimonio y la continuidad de sus negocios.
La alianza contempla ocho soluciones de aseguramiento para clientes actuales y nuevos de Banco W, con opciones desde $10.510. La cobertura será nacional, en los territorios donde la entidad financiera tiene presencia.
El portafolio incluye seguros de vida, protección familiar, hogar y negocio, previsión exequial, microempresarios, retiro, giros y salud.
Las coberturas contemplan eventos como fallecimiento, accidentes, incapacidad temporal, hospitalización, gastos funerarios, daños en viviendas o establecimientos comerciales, hurto y contingencias relacionadas con la recepción de remesas.
Los productos podrán adquirirse al solicitar un crédito en Banco W. Sin embargo, Tu Retiro Protegido y Tu Giro Protegido estarán disponibles en las oficinas de la entidad, mientras que Tu Salud Protegida se comercializará mediante telemercadeo.
Educación en protección financiera
Además de ofrecer los seguros, las compañías desarrollarán contenidos de educación financiera para que los clientes conozcan las coberturas, los riesgos incluidos y los aspectos que deben considerar antes de adquirir cada producto.
La iniciativa busca atender a una población cuyos ingresos dependen directamente de su actividad productiva y para la que un accidente, una incapacidad o un daño en el negocio puede comprometer tanto el sostenimiento del hogar como la operación de la empresa.
“Para nosotros, los seguros son la otra mitad de la inclusión financiera”, afirmó Andrés Mendoza, presidente de Colmena Seguros, al referirse a la importancia de acercar soluciones de protección a empresarios y trabajadores independientes.
Por su parte, José Alejandro Guerrero, presidente de Banco W, señaló que la alianza busca ampliar las alternativas para que esta población proteja lo que ha construido y pueda afrontar imprevistos sin comprometer la continuidad de sus proyectos de vida y de negocio.
Banco W y Colmena Seguros hacen parte de la Fundación Grupo Social, una relación que, según las compañías, facilitará el desarrollo de iniciativas orientadas a ampliar la inclusión y la protección financiera en el país.