La siniestralidad vial se consolida como la principal causa de afectaciones viales en Colombia durante septiembre

Defencarga presentó su más reciente Informe Mensual de Riesgos correspondiente al mes de septiembre de 2026, donde se evidencia un cambio en el perfil de riesgos para el ecosistema logístico.
Aunque las afectaciones mantienen una tendencia por debajo de los picos del primer semestre, los siniestros viales han desplazado los bloqueos por parte de las comunidades como la principal causa de interrupciones en el país.
Según las mediciones del gremio, en el transcurso de septiembre se registraron 126 afectaciones viales, acumulando un total de 1.259 casos en lo corrido del año. Aunque esta cifra reflejó un leve incremento del 6,8 % respecto a agosto (118), el índice se aleja de los máximos observados entre febrero y marzo (179 en cada mes).
Por su parte, más del 50 % de las afectaciones del mes se concentró en Cundinamarca (19), Antioquia (18), Tolima (15) y Valle del Cauca (12). De estos 126 eventos, 45 correspondieron a siniestros por colisión o volcamiento.
Por primera vez en el año, la siniestralidad supera a los bloqueos posicionándose como el factor número uno de las afectaciones, concentrando un 36 % de los casos del mes. Este panorama se alinea con la creciente preocupación del gremio en materia de seguridad vial, considerando que en el primer semestre se registraron 4.751 fatalidades viales en Colombia (un incremento del 20 % respecto a 2025).
En otra línea, los bloqueos de las comunidades cayeron a su punto más bajo en 2026, totalizando 31 casos en septiembre (24,6 % del total mensual). Esta cifra representa una disminución de alrededor del 72 % en comparación con septiembre de 2025 (109 bloqueos); concentrados principalmente en la Región Caribe: Bolívar (7), Atlántico (6), Cesar (4) y Sucre (4).
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Ciberseguridad, seguridad física y riesgos de la minería ilegal
El informe advierte sobre el incremento en materia de riesgos no viales, destacando la tendencia al alza en delitos informáticos. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 64.596 casos a nivel nacional frente a 47.056 en el mismo periodo de 2025 (37 %).
Las empresas del sector reportan un aumento en las modalidades como secuestro de cuentas corporativas de WhatsApp, suplantación empresarial para ofertas de carga fraudulentas y captura de información sensible.
En materia de seguridad pública, la extorsión incrementó un 3 % en los primeros ocho meses del año (8.717 denuncias), lo que representa el segundo registro más alto de los últimos años.
Por otro lado, el análisis de Defencarga señala la repercusión en el sector al constituir una de las principales fuentes de financiación de organizaciones al margen de la ley.
Las intervenciones por parte de la Policía Nacional registradas entre enero y agosto de 2026 dan como resultado un crecimiento respecto al mismo periodo de 2025 con 21,7 % más de minas intervenidas (5.263) y 53 % más de equipos de maquinaria amarilla incautados (792).
Para proteger a las empresas, según el gremio, se hace necesario fortalecer los protocolos de debida diligencia, validación de asociados de negocio y trazabilidad documental en la movilización de este tipo de maquinaria, repuestos, combustibles y productos químicos.