Se suspende el cobro por el transporte de carga en el Puerto de Buenaventura: piden al Gobierno priorizar obras

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció la suspensión del cobro por el transporte de carga en Buenaventura.
Por medio de su cuenta en X, explicó que lo anterior se dio tras su medición ante la Alcaldía Distrital. “Este momento no era conveniente de aplicar el decreto en el cual se cobraba un porcentaje por cada tonelada a las empresas que llevaran para salir o entrar del puerto”.
Por otra parte, informó que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, mantendrá reuniones para hablar de cómo se financiarían obras que son necesarias para que Buenaventura tenga una buena movilidad y no se demoren ocho y nueve horas para salir o entrar del distrito.
La gobernadora solicitó “que nos hagan las obras que se necesiten y que siempre hemos reclamado para Buenaventura como la profundización del canal, la vía Mulaló Loboguerrero y el acueducto”.
A su vez, resaltó como fundamental reactivar la mesa de logística, identificar los cuellos de botella y “buscar soluciones que mejoren la movilidad de la carga, pero, sobre todo, la de los bonaverenses”.
Cabe resaltar que MinTransporte había rechazado la medida del cobro, avalada por la Alcaldía, debido a que “encarece la carga, la operación y afecta la competitividad. Por este puerto pasa más del 44 % del comercio exterior de Colombia”.
Advirtiendo además que Buenaventura necesita son políticas económicas en busca del empleo, la inversión y el desarrollo, “no más barreras”.
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