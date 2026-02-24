Bancolombia aún tiene fallas en servicios: presentan novedad respecto a retiro en cajeros 

Aunque Bancolombia anunció en la mañana del 24 de febrero que “todos los servicios ya están disponibles”, la normalización total de su plataforma aún enfrenta cuestionamientos.
Las fallas tecnológicas comenzaron tras una actualización realizada en la madrugada del domingo. En medio de ese proceso y por cuenta de las fallas masivas, la entidad llevó a cabo un apagado controlado el 23 de febrero con el fin de corregir inconsistencias y restablecer la normalidad en el servicio.
Si bien en un comunicado oficial Bancolombia aseguró que ya hay normalidad en sus servicios, los usuarios siguen reportando fallas que ya completan más de 48 horas. Persisten denuncias sobre intermitencias, aparición de transacciones desconocidas y nuevos problemas en retiros en cajeros automáticos, así como en la visualización de movimientos.
El episodio inició formalmente el 23 de febrero, cuando la entidad ejecutó el “apagado controlado” como parte de la implementación de ajustes tecnológicos.
La medida, según explicó el banco, fue necesaria para avanzar en la modernización de sus sistemas y corregir inconsistencias detectadas durante un mantenimiento programado.
El banco ha enfatizado que el problema no comprometió los recursos de los clientes. “La contingencia se limita al funcionamiento de los servicios y no a la seguridad de las cuentas”, subrayó la organización en un comunicado oficial.
El mensaje buscó contener la preocupación en un banco que concentra más de 20 millones de clientes en Colombia y que es pieza clave en pagos empresariales, nóminas, transferencias y transacciones del comercio formal.
Durante el 23 de febrero y la madrugada del 24, múltiples servicios presentaron indisponibilidad o funcionamiento intermitente. En redes sociales, usuarios reportaron dificultades para realizar transferencias, consultar saldos y efectuar retiros.
La situación generó descontento, especialmente entre comercios y trabajadores independientes que dependen de la operatividad diaria del sistema financiero.
En la mañana del martes 24 de febrero, hacia las 5:50 a.m., Bancolombia comunicó que los ajustes habían funcionado y que la plataforma estaba nuevamente disponible. En un mensaje institucional indicó que todos los servicios podían utilizarse con normalidad y que evaluaría caso por caso si algún cliente resultó afectado.
De manera complementaria, la entidad señaló: «Ya restablecimos algunos de nuestros servicios; usa tus tarjetas débito y crédito, y retira tu plata en cajeros electrónicos. Gracias por tu paciencia. Seguimos trabajando para tener todo disponible para ti.», informó Bancolombia.
Clientes aún reportan fallas en varios servicios de Bancolombia
Sin embargo, horas después de ese anuncio, continuaron evidenciándose reportes de intermitencia. Incluso en la información oficial de estado de servicios del propio banco, el módulo de “Retiros” figuraba en modo intermitente durante el 24 de febrero, lo que contradice parcialmente el mensaje de normalización total.
Adicionalmente, Bancolombia advirtió a sus clientes sobre inconsistencias temporales en la visualización de movimientos correspondientes a los días 21, 22 y 23 de febrero. “es posible que algunas compras que hiciste el 21, 22 y 23 de febrero con tus tarjetas, así como los retiros en cajeros y corresponsales, no tengan ninguna descripción. ¡Tranquilo! en las próximas horas verás esta información.”, informó la entidad en sus redes sociales.
En otra respuesta agregó: «Algunos movimientos que hiciste en el tiempo en el que nuestro servicio estuvo afectado pueden aparecer con un “nombre” o “concepto” diferente. No te inquietes: tu plata está segura. Si desconoces alguna, ven a DM y lo revisamos», respondió a una queja de un usuario en redes sociales.
Estas aclaraciones, aunque orientadas a dar tranquilidad, reflejan que la estabilización completa aún está en proceso, pese al anuncio de normalización realizado en la mañana del 24 de febrero.
Bancolombia podría compensar a sus clientes por las fallas
En su comunicación del 23 de febrero, emitida tras el inicio de la contingencia, Bancolombia también abrió la puerta a eventuales compensaciones. La entidad reconoció que la situación implicó incumplimientos en la prestación del servicio y aseguró que evaluará el impacto caso por caso. “Evaluaremos el impacto que esta situación ha tenido en cada cliente con cuidado y compensaremos si es necesario”, señaló el banco.
Este punto será clave en los próximos días, dado que millones de clientes permanecen a la expectativa sobre una posible compensación por las fallas que comenzaron el domingo y cuyos efectos aún persisten.