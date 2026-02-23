Bancolombia apagará sus servicios para iniciar estabilización tras falla generalizada; esto pasará con plata y datos de clientes

Bancolombia informó en los últimos días sobre episodios de intermitencia y fallas en la prestación de varios de sus servicios financieros.
La entidad explicó que, durante un proceso de mantenimiento programado, se registró un inconveniente técnico en uno de los componentes operados por un proveedor externo.
Esta situación obligó a suspender la intervención antes de su finalización y generó afectaciones en distintos canales de atención.
Como consecuencia, múltiples operaciones dejaron de estar disponibles temporalmente para los usuarios, tanto en plataformas digitales como en puntos físicos.
Ante la preocupación de los clientes, el banco aseguró que los recursos depositados no se encuentran comprometidos y que la información personal permanece protegida.
La entidad insistió en que la contingencia se limita al funcionamiento de los servicios y no a la seguridad de las cuentas.
En un comunicado oficial, Bancolombia señaló: “Estamos tomando todos los correctivos tecnológicos necesarios para este proceso, pero entendemos que hoy lo urgente es recuperar totalmente el servicio”.
Recomendado: Bancolombia lanza alternativa de inversión con rentabilidades atractivas: así funciona
La organización indicó que sus equipos técnicos trabajan de manera continua para restablecer la operación en condiciones normales y reducir el impacto sobre los usuarios.
Mientras avanzaban las labores de diagnóstico y corrección, el banco también anunció la implementación de nuevos ajustes en sus sistemas.
En ese contexto, la entidad advirtió que sería necesario suspender temporalmente la operación para completar las actualizaciones.
Por tal motivo, Bancolombia comunicó que realizará un apagado controlado de su plataforma, lo que implicará la indisponibilidad de canales digitales, como la aplicación móvil, la sucursal virtual y algunos servicios de transferencias, así como limitaciones en la atención presencial durante el periodo de intervención.
La medida, explicó la entidad, hace parte del protocolo técnico para garantizar la correcta implementación de los cambios.
El banco agregó que informará oportunamente a los clientes sobre el restablecimiento progresivo de los servicios a través de sus canales oficiales de comunicación.
Asimismo, recomendó a los usuarios estar atentos a dichos medios para evitar desinformación y conocer el momento en que podrán retomar sus operaciones habituales.