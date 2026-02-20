Bancolombia, GNB Sudameris y Davivienda al frente de utilidades de bancos en 2025

El sistema financiero colombiano cerró 2025 con un reordenamiento en el ranking de utilidades. La Superintendencia Financiera de Colombia oficializó las cifras y confirmó cómo quedaron distribuidas las ganancias entre los principales bancos del país.
El nuevo orden deja a Bancolombia a la cabeza con utilidades por $6,3 billones, seguido por Banco GNB Sudameris con $1,85 billones y Davivienda con $1,83 billones.
El grupo lo completan Banco de Bogotá ($1,2 billones) y Citibank ($643.617 millones).
En el segundo bloque aparecen Banagrario con $613.923 millones, Banco de Occidente ($533.656 millones) y BBVA Colombia ($458.195 millones), todos con balances en terreno positivo.
Cuatro bancos en rojo
De las 30 entidades analizadas, solo cuatro cerraron 2025 con pérdidas. Banco Pichincha lidera ese grupo con un resultado negativo de $159.041 millones, seguido por AV Villas (-$52.600 millones), Lulo Bank (-$47.966 millones) y Banco Davibank (-$26.962 millones).
Un caso particular fue Bancoomeva: hasta noviembre reportaba pérdidas, pero logró revertir el resultado en el acumulado anual, cerrando como la entidad con menores ganancias del sistema ($4.292 millones).
Rendimientos para clientes
El balance del sistema financiero de Colombia continúa en terreno positivo. Según el más reciente reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, la suma de ganancias y rendimientos llegó a $129,5 billones y mostró un incremento del 22,5 % frente a los $105,9 billones registrados en diciembre de 2024.
Este crecimiento también se reflejó en un beneficio directo para los usuarios. El año pasado, el sistema financiero generó $101,7 billones en rendimientos, un 20 % más que el año anterior ($84,7 billones). Esta cifra corresponde a las utilidades de los recursos de terceros administrados, los cuales registraron un dinamismo superior al de los recursos propios de las entidades.
—