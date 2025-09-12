Bancolombia reveló en Expoagrofuturo 2025 importantes recursos destinados para el campo colombiano

Bancolombia combina soluciones financieras innovadoras con inversión social de impacto para fortalecer los negocios rurales y las comunidades que los lideran, aportando para que el agro colombiano siga siendo una fuente de oportunidades, desarrollo y transformación social.
Muestra de ello son los $12,3 billones en saldo de cartera para el sector a corte de julio de 2025, lo que representa un crecimiento del 12 % frente al mismo periodo del año anterior.
“El foco de este respaldo financiero han sido los más de 280.000 clientes del agro con que cuenta la entidad, que se encuentran distribuidos en actividades de producción primaria (56 %), servicios de apoyo al agro (22 %), transformación productiva (16 %), comercialización de productos del agro (5 %) y actividades rurales (1 %)”, explicó Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia.
De la misma forma, durante los primeros siete meses de 2025 desembolsaron $6,8 billones en créditos para el agro, recursos que los clientes de Bancolombia han destinado, principalmente, a capital de trabajo (60 %) e inversión (22 %).
Actualmente, Bancolombia cuenta con 89 líneas de crédito para el agro que permiten pagos de acuerdo con el ciclo productivo de los negocios, incluyendo productos diferenciales como la línea Agrosostenible, para impulsar los proyectos que tienen impactos positivos en el medio ambiente, y Agro Para Todas, un crédito diseñado para impulsar la participación de las mujeres en el sector. En esta última iniciativa se han desembolsado $282.500 millones en 2025, lo que ha beneficiado a 1.290 clientas con 1.524 operaciones de crédito.
Bancolombia, presente en Expoagrofuturo 2025
Con estas y otras cifras llegó Bancolombia a Expoagrofuturo 2025 (10 al 12 de septiembre en Plaza Mayor Medellín), uno de los eventos más importantes del sector agro, en donde la entidad hizo presencia como patrocinador oficial con una amplia oferta de comercial, académica y social que incluye, además, la presencia de la Fundación Bancolombia.
La entidad tiene un stand en el Hall de las Oportunidades, en donde permanece un equipo para escuchar las necesidades e iniciativas de los empresarios del campo presentes en el evento.
“El propósito es que allí los asistentes encuentren las soluciones que los pueden acompañar, no solo en sus requerimientos de crédito, sino en un camino integral que involucra el ahorro, la inversión, el comercio internacional, el manejo del dinero y otros frentes de servicios más sofisticados, según las particularidades de cada negocio. Es una apuesta por la inclusión financiera del campo”, agregó Luz María Velásquez.
Así mismo, la Fundación Bancolombia participará en la zona Agstar, donde visibilizará a 26 de los negocios participantes de En-Campo, su programa de fomento a las iniciativas con impacto en la ruralidad.
Inversiones de la Fundación Bancolombia
Cabe destacar que, a través de programas como En-Campo y estrategias de inversión de impacto, la Fundación Bancolombia ha invertido en los últimos cinco años $107.000 millones, movilizando recursos hacia negocios rurales, educación y fortalecimiento comunitario.
En 2025, la sexta cohorte del programa En-Campo, por ejemplo, acompaña a negocios de 12 departamentos, que operan en sectores como tecnología, alimentos, energía, ganadería y servicios. Además, han movilizado $4.000 millones para financiar la ruralidad, y alrededor de $2.000 millones en educación financiera, impactando comunidades rurales apartadas.
La Fundación también ha brindado oportunidades educativas a 375 jóvenes de zonas rurales, y ha incrementado la participación de las mujeres en el acceso al crédito, pasando del 22 % al 27 % de la cartera total gracias a alianzas como la establecida con Agricapital.
Esta sinergia entre Bancolombia y su Fundación permite abordar el agro desde una perspectiva integral: financiera, social y educativa, para la siembra de las bases de un campo más productivo, equitativo y sostenible, donde las oportunidades florecen para todos.