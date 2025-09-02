“Tu historia escribe la nuestra”: Bancolombia da vida a los relatos de los colombianos

Con su campaña de marca “Tu historia escribe la nuestra”, Bancolombia reafirma su propósito de acompañar a las personas en los momentos que realmente importan. Con el hashtag #MiPróximoCapítulo, Bancolombia invitó a los colombianos a compartir cuál era esa próxima historia que querían vivir. Una invitación abierta a compartir, de manera auténtica, los planes y metas personales.
Hoy la campaña evoluciona y para sorpresa de todos, algunos de esos relatos comienzan a hacerse realidad, demostrando que el banco no solo acompaña, sino que también impulsa los anhelos de quienes hacen parte de su historia.
La participación superó todas las expectativas: miles de respuestas e interacciones recogidas en redes, radio y canales propios, son la base para escoger a quienes a partir de hoy empiezan a vivir de lleno, su próximo capitulo.
“Tu historia escribe la nuestra” es así reflejo de cómo el banco refuerza su esencia de cercanía, confianza y conexión emocional. A su vez, demuestra que el compromiso está en las palabras, pero también en la acción de acompañar de manera real y significativa a quienes día a día construyen su próximo capítulo.