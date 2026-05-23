Barranquilla será sede de hackatón de IA: Evento tendrá millonarios premios

Barranquilla continúa consolidándose como uno de los principales referentes del ecosistema tecnológico colombiano. Entre el 22 y el 24 de mayo de 2026, la capital del Atlántico será sede de la tercera edición de Barranqui-IA, un encuentro orientado al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial que reunirá a participantes de distintas regiones del país.
La iniciativa es liderada por el centro de innovación Costa Digital de la Fundación Código Abierto, en alianza con Caribe Ventures y Google Developer Groups Barranquilla. El evento se desarrollará en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz, espacio que durante tres días concentrará actividades de formación, innovación y articulación empresarial alrededor de las nuevas tecnologías.
Los organizadores proyectan la asistencia de más de 450 personas, entre desarrolladores, diseñadores, estudiantes, emprendedores y miembros de la comunidad digital. Durante una jornada continua de 48 horas, los participantes deberán diseñar y construir prototipos funcionales utilizando herramientas de inteligencia artificial para responder a distintos desafíos tecnológicos.
¿Cómo será la agenda de este importante evento de IA en Barranquilla?
La agenda incluirá, además, talleres gratuitos denominados “Build with AI”, promovidos por Google y dirigidos a personas interesadas en ampliar conocimientos sobre automatización, modelos de lenguaje y aplicaciones prácticas de inteligencia artificial. Estas sesiones académicas contarán con la participación de ocho expertos especializados en el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en IA.
Uno de los principales incentivos del encuentro será la entrega de más de $20 millones en premios para los equipos con mejor desempeño. Las iniciativas participantes deberán enfocarse en cuatro líneas estratégicas vinculadas con problemáticas de alto impacto para el país, especialmente en áreas como logística, salud y servicios financieros. Asimismo, se habilitará una categoría de innovación abierta destinada a proyectos aplicables a cualquier sector productivo.
De acuerdo con Anuar Harb, director y cofundador del centro de innovación Costa Digital de la Fundación Código Abierto, el propósito central del evento es fortalecer la conexión entre el talento emergente y las oportunidades de inversión en la región Caribe. El directivo explicó que la iniciativa ha logrado consolidar alianzas con entidades públicas y privadas, entre ellas Google, Serfinanza, la Universidad Libre y la Alcaldía de Barranquilla, lo que ha permitido ampliar el alcance del proyecto y fortalecer el entorno de emprendimiento tecnológico en la ciudad.
Harb también señaló que Barranqui-IA se ha convertido en una plataforma para visibilizar la capacidad del Caribe colombiano en materia de innovación, desarrollo de software y transformación digital. Según indicó, el crecimiento sostenido del encuentro refleja que la región no solo continúa formando talento humano, sino que también avanza en la creación de soluciones tecnológicas con potencial de proyección internacional.
Otro de los componentes relevantes del evento será el acompañamiento a los proyectos participantes. Durante el hackatón se habilitarán espacios de networking, mentorías especializadas y encuentros con inversionistas, con el propósito de que algunas iniciativas puedan continuar posteriormente en procesos de aceleración empresarial liderados por Caribe Ventures.