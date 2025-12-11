Barrios más buscados en el portal Metrocuadrado para vivir en Medellín en 2025

En Medellín, de enero a octubre de 2025 se realizaron más de 3 millones de búsquedas para apartamentos, aparta estudios y casas por medio de la plataforma de Metrocuadrado.
Y es que al ser una de las ciudades principales, Medellín tiene una gran oferta de todo tipo de inmuebles, en especial vivienda. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un aumento de demanda por parte de extranjeros y nómadas digitales, lo que ha generado gentrificación y subida de precios en algunas áreas de la ciudad.
Tomando como base la oferta en vivienda en el portal de Metrocuadrado, se encontraron más de 37.000 inmuebles disponibles por mes entre apartamentos, aparta estudios y casas.
El 79 % de la oferta es de apartamentos, gran parte de estos en estrato cinco y seis. Además, el 51 % de las ofertas publicadas en Medellín son de vivienda en venta y 49 % en arriendo. De las viviendas en arriendo, 64 % se concentra en áreas de 50 a 150 metros cuadrados.
En cuanto a precios, el 71 % de la oferta de vivienda tiene precios superiores a los $500 millones. Mientras que, para cánones en arriendo, los más ofertados son quienes tienen mensualidades de $2 millones a $5 millones.
¿Qué tan rentable es vivir en Medellín?
Según datos de la Lonja de Medellín y Antioquia en su informe la “Tasa de Rentabilidad de Inmuebles en el Valle de Aburrá”, para cada segmento de precios es de:
- 0,36 % mensual y 4,32 % anual para inmuebles menores a $150 millones
- 0,34 % mensual y 4,06 % anual para inmuebles entre $150 millones y $250 millones
- 0,29 % mensual y 3,50 % anual para inmuebles entre $250 millones y $500 millones
- 0,29 % mensual y 3,49 % anual para inmuebles entre $500 millones y $750 millones
- 0,28 % mensual y 3,42 % anual para inmuebles entre $750 millones y $1.000 millones
- 0,31 % y 3,67 % anual para inmuebles con precio superior a $1.000 millones
Barrios más buscados para vivir en Medellín
Así las cosas, los datos de Metrocuadrado muestran que lo barrios más demandados de Medellín son: Laureles, Los Bernal y Castropol.
Laureles: tradicional y moderno
Laureles, un barrio de estrato cinco con alta demanda gracias a su ubicación y oferta de servicios, fue el más buscado en Metrocuadrado entre enero y octubre de 2025 con más de 220.000 búsquedas.
Ofrece opciones de arriendo desde 40 m2 hasta 700 m2, con cánones que van desde $1.100.000 para aparta estudios hasta $25.000.000 para casas.
En venta, los precios oscilan entre $180.000.000 y $3.000.000.000.
El valor del metro cuadrado en Laureles varía según el tamaño del inmueble, como lo indica el informe Mercado Inmobiliario Residencial 2024 de la Lonja de Medellín y Antioquia, con precios de arriendo entre $36.500 y $39.200 por m².
Loma de los Bernal: tranquilidad y comodidad
Loma de los Bernal es el segundo barrio más buscado, con más de 202.000 búsquedas en el mismo periodo.
Predomina la oferta de apartamentos en arriendo entre $2.100.000 y $8.000.000, mientras que las casas se arriendan desde $2.900.000.
En venta, los apartamentos cuestan entre $270.000.000 y $1.000.000.000, y las casas entre $560.000.000 y $1.200.000.000.
El metro cuadrado para arriendo en Loma de los Bernal se ubica entre $30.700 y $39.900.
Castropol: Un barrio codiciado para vivir en Medellín
Castropol ocupa el tercer lugar en búsquedas, con más de 171.000 consultas en 2025.
Es un barrio muy demandado por extranjeros, ejecutivos y nómadas digitales, con una oferta enfocada en apartamentos cuyo arriendo va desde $2.600.000 hasta $17.000.000.
En venta, los valores van desde $290.000.000 hasta $3.000.000.000, mientras que el metro cuadrado para arriendo oscila entre $39.800 y $50.300.