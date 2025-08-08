Bata avanza en su plan de modernización en Colombia con un fuerte impulso en la apertura y renovación de puntos de venta, buscando consolidar su posición en uno de los mercados más relevantes para la compañía a nivel global.
La multinacional del calzado inauguró recientemente una nueva tienda en el centro comercial La Florida, en Medellín, con un diseño minimalista que sigue el nuevo concepto global de la marca, enfocado en la experiencia del consumidor y la distribución por ocasiones de uso.
En la misma ciudad, Bata abrió también la primera tienda del nuevo formato para su marca infantil Bubblegummers, ubicada igualmente en La Florida. Este espacio presenta un concepto más moderno, con una mejor distribución y experiencias interactivas para el cliente.
En Manizales, la compañía renovó su tienda del centro comercial Mallplaza, incorporando el nuevo formato global y sumando un área exclusiva para Bubblegummers, donde se ofrece calzado, ropa y accesorios para niños.
Estas aperturas y remodelaciones hacen parte de un plan de inversión de mediano plazo que incluye la modernización de más de 20 tiendas a nivel nacional, la implementación de tecnologías para gestión de inventario y atención al cliente, y la adaptación de espacios para el autoservicio y la exhibición por estilos.
El mercado del calzado en Colombia, según proyecciones de Statista, superará los US$3.460 millones en 2025 y alcanzará ventas de 124,8 millones de pares para 2030, impulsado por la preferencia por productos locales, sostenibles y con diseño actualizado. En este contexto, Bata espera comercializar más de 8 millones de pares en 2025, combinando importaciones con producción nacional desde su planta Manisol en Manizales y proveedores locales.
“Colombia es uno de los diez mercados más relevantes para Bata en el mundo. Nuestra transformación en puntos de venta busca responder a lo que el consumidor actual espera: más diseño, sostenibilidad y precios competitivos, en un entorno de compra moderno y eficiente”, afirmó Carolina Tejada, gerente de marketing de Bata Colombia.
La compañía opera en el país bajo un modelo multicanal que incluye retail, e-commerce, ventas al por mayor, opciones industriales y exportación, con estrategias regionales para ajustar surtidos, vitrinas y promociones a los hábitos de cada zona.