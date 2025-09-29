Bayer Leverkusen reclama un ‘fair play’ financiero europeo: Estas ligas se verían beneficiadas

El director ejecutivo de Bayer Leverkusen, Fernando Carro, ha reclamado la implementación de un tope salarial internacional para toda Europa, una medida que considera «imprescindible» para preservar la integridad de los torneos continentales. Carro advierte que la expansión financiera de la Premier League amenaza la primacía y el prestigio de la Champions League.
Las cifras de ingresos agregados de las principales ligas demuestran la magnitud de esta brecha. En la temporada 2023/2024, los clubes ingleses reportaron ingresos totales superiores a 7.100 millones de euros. En contraste, la Bundesliga alemana, una de las ligas más estables de Europa, alcanzó apenas los 3.600 millones de euros en el mismo periodo.
Esta diferencia, que sitúa los ingresos de la Premier League en casi el doble de su competidor más cercano, fundamenta la preocupación sobre la capacidad de atracción y retención de talento del resto del continente.
Actualmente, no existe un tope salarial absoluto en el fútbol continental, aunque la UEFA ya aplica restricciones de gasto vinculadas directamente a los ingresos de cada club. Sin embargo, Carro enfatiza que cualquier límite salarial solo tendrá un impacto real si se aplica a escala global y como un tope absoluto, para evitar que la riqueza descontrolada distorsione el mercado.
El desequilibrio: ¿Una sola venta puede valer más que toda una liga?
La diferencia de capital se traduce en una distorsión directa del mercado de traspasos. Un ejemplo del desequilibrio económico es el traspaso de Florian Wirtz del Leverkusen al Liverpool por 130 millones de euros. Esta cifra demuestra cómo los clubes ingleses tienen una capacidad de gasto que triplica la de las entidades alemanas para asegurar talentos clave. El poder financiero de Inglaterra supera la capacidad de negociación o retención de los clubes de la Bundesliga.
El objetivo primario de Carro es proteger la competitividad de la Champions League. Si el resto de las ligas europeas no pueden pagar salarios comparables a los de la Premier League, la “fuga de estrellas” es inevitable. La liga inglesa no solo capta los mejores talentos, sino que también paga un sobreprecio por los jugadores debido a sus elevados ingresos.
Esta dinámica posiciona a los clubes no ingleses en un mercado de segunda o tercera línea en términos de salarios y fichajes, lo que afecta directamente el nivel deportivo de los torneos de la UEFA.
La Regla 50+1: La curiosidad alemana que bloquea capital
Un factor contextual que acentúa la desventaja financiera de la Bundesliga es la Regla 50+1, una normativa tradicional que garantiza que los socios del club mantengan el control de al menos el 50 % de los derechos de voto más una acción.
Esta regla, diseñada para proteger la identidad y el control local de los clubes alemanes, actúa simultáneamente como una barrera infranqueable para la inversión de fondos internacionales y capital extranjero.
Recientemente, esta normativa frenó el colapso de un acuerdo multimillonario que involucraba a fondos de private equity como CVC y Blackstone, quienes buscaban adquirir una participación en la propia Bundesliga. La resistencia de los aficionados y la estructura de la regla impidieron la inyección de capital que podría haber reducido la brecha de ingresos de 3.500 millones de euros con la Premier League.
El consejero delegado del VfL Bochum, Ilja Kaenzig, ha reconocido que, si bien la regla asegura el control local, el apego a esta estructura podría ser una limitación para las nuevas generaciones de aficionados y propietarios.
El futuro del fútbol europeo pasa por dos frentes: una decisión regulatoria de la UEFA que implemente un tope salarial absoluto, como exige el Leverkusen, o la aceptación de que la Premier League operará en una escala financiera superior, lo que relegará inevitablemente a la Champions League a un segundo plano deportivo a largo plazo.