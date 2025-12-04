BBVA abre portafolio de productos y servicios para empresas con nueva sucursal en Panamá

En noviembre, BBVA Colombia anunció la reapertura de una sucursal en Panamá, consolidándose como una operación bancaria de gran tamaño. Desde entonces, la entidad se ha enfocado en complementar su propuesta de valor para sus clientes.
En relación, BBVA presentó oficialmente su nueva oferta para empresarios, con la que busca fortalecer la operación internacional de los clientes importadores y exportadores del banco.
Así lo mencionó Sergio Lizarazo, vicepresidente de Empresas y Gobierno de BBVA en conversación con Valora Analitik, explicando que el anuncio responde a su papel como entidad internacional. “Como banco internacional somos los llamados a acompañar a las empresas en todas sus operaciones de comercio internacional, pero también en sus procesos de internacionalización”.
Para eso, la entidad presentó dos productos principales. El primero es un esquema transaccional a través de cuentas de compensación, que permiten gestionar liquidez en dólares directamente desde Panamá para pagos y cobros internacionales. El segundo es de naturaleza de inversión y es un depósito a plazo fijo, con el que el banco busca ofrecer “la mejor oferta monetaria en términos de rentabilidad”.
Para la apertura de estas cuentas, BBVA tiene a su disposición un equipo especialista en comercio exterior que brindará asesoramiento en las necesidades o dudas en el proceso de apertura o utilización. “En el mercado toma en promedio 45 días, nosotros buscamos llevar esa experiencia a no más de 2 semanas”.
Un mercado internacional más dinámico y tasas de rentabilidad
Lizarazo afirmó que, en 2025 por el lado de las exportaciones, “los empresarios están buscando diversificar el riesgo (…). Hemos visto cada vez más clientes buscando explorar mercados”, dijo, especialmente hacia Estados Unidos, México y Europa.
En cuanto a importaciones, “Lo que estamos viendo es un crecimiento de importaciones de bienes y maquinaria impulsado por la buena dinámica de la economía, que nos ha sorprendido este año, impulsada sobre todo por el consumo interno, no tanto por la inversión”, complementó el vicepresidente, quien a su vez se refirió al recibimiento que han tenido las nuevas cuentas: “Tenemos ya varios clientes en proceso de apertura del producto. Es una respuesta natural a una buena dinámica que estamos viendo en el mercado”.
En materia de rentabilidad, BBVA evalúa pagar hasta el 1 % para cuentas de ahorro en dólares, y en depósitos a término está considerando tasas de hasta el 4,25 %, dependiendo de plazos y montos.
Por otra parte, cabe destacar que la oferta se soporta en una operación completamente digital. Lizarazo explicó que el objetivo es que todas las gestiones se hagan desde un único canal: “Todo a través de un canal único Net cash, nuestro portal digital, el cliente pueda gestionar tanto dólares como pesos”.
Seguridad, agilidad y facilidad: factores diferenciadores
Uno de los diferenciales clave es la agilidad en transferencias entre Colombia y Panamá, la cual relaciona con el nuevo sistema de Bre-B. “Hemos desarrollado un mecanismo a través del cual, para giros o reintegros entre BBVA Colombia y BBVA Panamá de montos hasta US$250. 000, el abono queda en línea, evitando pagos vía swift, demoras y riesgos operativos”.
Para Sergio Lizarazo, el valor diferencial del producto se fundamenta en tres pilares: la seguridad, la agilidad en reintegros o en giros y la facilidad de operación. “A esto se suma el registro automático de operaciones cambiarias y tasas competitivas, lo que les permite minimizar riesgos operativos y cambiarios”.
Aunque por ahora las cuentas operan únicamente en dólares, BBVA ya trabaja en ampliar esta oferta a multimonedas. “Es un proyecto que seguramente en el 2026 lo incluiremos dentro de la oferta en Panamá”.
BBVA apunta a atender empresas de todos los tamaños: pymes, medianas y grandes corporativos. Poner la propuesta de valor al alcance de todos sus clientes. Por eso, más allá de un objetivo estrictamente comercial, el vicepresidente aseguró que el propósito es acompañar a todas las empresas que trabajen o busquen trabajar en mercados internacionales. “La palabra más importante es confianza y esperamos que el nombre de BBVA les permita abrir puertas”.