En un movimiento estratégico para reforzar su liderazgo en América Latina, BDO anunció la creación de BDO Interaméricas, una estructura regional unificada que integra las operaciones de sus firmas en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
La reciente decisión responde a los desafíos compartidos de la región en materia económica, regulatoria y tecnológica, y busca ofrecer a los clientes soluciones coordinadas y consistentes en distintos mercados.
“Operar como una sola firma en distintos países no es solo una decisión administrativa; es una estrategia para responder mejor al entorno económico de Centro y parte de Latinoamérica, que demanda respuestas ágiles, técnicas y consistentes en diferentes frentes, desde la regulación financiera hasta la transformación digital”, afirmó Diego Quijano, CEO de BDO Interaméricas.
BDO Colombia -presente en el país desde 1988- es una sociedad por acciones simplificada, miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido
BDO Colombia S.A.S BIC y sus filiales: BDO Outsourcing S.A.S BIC, BDO Audit S.A.S BIC, BDO Shared Service Center S.A.S BIC son sociedades por acciones simplificadas colombianas, miembros de BDO International Limited.
Un modelo colaborativo con impacto regional
La nueva estructura permitirá a la red operar bajo un esquema de gestión colaborativa, con plataformas tecnológicas integradas, objetivos estratégicos comunes y estándares de calidad homogéneos, sin perder la autonomía legal de cada firma local.
Este modelo facilita la atención a clientes con operaciones multinacionales, impulsa proyectos conjuntos a nivel regional y fortalece la presencia en sectores clave como infraestructura, energía, servicios financieros, tecnología, salud y agroindustria.
Además, BDO Interaméricas busca potenciar el desarrollo profesional de su talento humano mediante el intercambio de conocimientos, movilidad regional y formación en competencias especializadas.
Colombia, epicentro de la integración
Colombia fue designado como HUB regional, desde donde se liderarán procesos estratégicos, estandarización de prácticas y gestión del conocimiento.
Con más de 35 años en el mercado, cerca de 1.000 colaboradores y presencia en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, BDO Colombia se ha consolidado como referente en auditoría, consultoría, asesoría tributaria y cumplimiento normativo.
En 2024, la firma en el país reportó un crecimiento del 24%, uno de los más altos en América Latina, consolidando su papel como eje de innovación, calidad y cercanía con el cliente.
Con esta integración, BDO Interaméricas proyecta ampliar su capacidad para ejecutar proyectos multinacionales, participar en licitaciones regionales y avanzar en la implementación de soluciones tecnológicas de última generación.