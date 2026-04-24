Turismo cambia de ritmo: caen hasta 15 % los visitantes no residentes 

Colombia se está desacelerando en términos de tracción de visitantes no residentes. Mientras el turismo internacional creció un 4 % en 2025, el territorio nacional muestra una caída entre 8,7 % y 15,4 % en la llegada de turistas que no viven en el país.
Así lo evidencian las cifras presentadas por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en el marco de la quinta Convención del Sector de Alojamiento.
De acuerdo con el análisis, la desaceleración no se concentra en todos los viajeros, sino en “el retroceso del colombiano no residente y el menor crecimiento del extranjero de mercados de peso”. El resultado se traduce en la necesidad de que el sector replantee su estrategia para atender los cambios estructurales en los patrones de viaje.
Para tener una imagen más completa, los datos evidencian que el año pasado arribaron al país 5,9 millones de visitantes internacionales, es decir, cerca de 1,1 millones menos que en 2024. De esa cifra, se experimentó una caída de 56,6 % en la entrada de colombianos no residentes, mientras que el ingreso de extranjeros que no viven en el país creció un 4,7 %.
El gremio hotelero indicó que parte de ese resultado se explica por una cadena de factores que vienen impactando la demanda. Eso incluye el escenario geopolítico, el alza en los precios del petróleo, los costos elevados de las tarifas aéreas por cuenta del incremento en los combustibles y el margen de presión sobre la operación de los hoteles.
“La volatilidad externa ya impacta conversión, estancia y disposición a pagar. Los costes operativos se han incrementado significativamente”, resaltó el gremio.
Destacada: Gobierno avanza en decreto para regular plataformas de turismo de rentas cortas como Airbnb y Booking
Vivienda turística vs. hoteles
La estructura de la oferta también ha evidenciado cambios. La expansión de viviendas turísticas viene superando la de los hoteles, generando más presión competitiva en una cancha de juego en la que las condiciones no son equilibradas.
Los datos muestran que, con corte a marzo 2026, el número de inmuebles de uso turístico se ha elevado un 11,3 % respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que la cifra de establecimientos hoteleros creció un 3,2 %.
Al revisar el mapa, se observa que siete departamentos concentran cerca del 75 % de la vivienda turística. Al desglosar el porcentaje, un 24 % corresponde a Bogotá, un 19 % a Antioquia y un 8 % a Bolívar, lo que sugiere que la presión competitiva se agrupa en nodos urbanos y costeros.
En el caso de los hoteles, el 75 % de los alojamientos con registro (RNT) se concentran en 14 departamentos, siendo Antioquia (14,82 %), Santander (6,52 %) y Cundinamarca (6,46 %) los de mayor oferta.
En ese contexto, la agremiación ha advertido que, si bien hay más opciones, estas no están generando el mismo valor económico ni tampoco una mayor contribución formal. “El debate no es solo de competencia: también es de productividad, sostenibilidad, formalización y generación de valor. La expansión de viviendas turísticas (+11,3%) no se refleja proporcionalmente en el PIB sectorial (+0,5%), evidenciando una brecha de formalización”, destacó.
Otro de los factores de influencia en la decisión de viaje internacional y (nacional) es la seguridad, puesto que un deterioro en este indicador afecta operación, reputación y demanda. El impacto entonces se traduce en cancelaciones, primas de riesgo y una pérdida de atractivo del destino.
¿Qué propone el sector?
Para reforzar el rol del turismo en el desarrollo económico, Cotelco propone darle más peso al mercado nacional y a las campañas de proximidad. “El turismo interno debe ser un pilar estratégico, no la contingencia. Sin descuidar el turismo internacional”, destacó.
Para ello, se sugiere promover el turismo los fines de semana, potenciar el marketing digital, así como los eventos deportivos, culturales y de negocios. Además, de una articulación con Procolombia.
La Asociación también hizo énfasis en la necesidad de nivelar la cancha para hacer cumplir la normativa actual. Eso sumado a vías con aprovechamiento turístico, mejoras en la infraestructura aeroportuaria y en el control migratorio.
Destacada: “Sin un registro que funcione, la informalidad seguirá creciendo”: sector hotelero insiste en una regulación que nivele el mercado