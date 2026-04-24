Bavaria se une con la Gobernación de Córdoba para apoyar a los pequeños negocios afectados por el frente frío

En un momento en el que Córdoba enfrenta los efectos del frente frío, que impactó a miles de familias y pequeños negocios en el departamento, Bavaria y la Gobernación de Córdoba anuncian una alianza que busca acompañar solidariamente a las comunidades, impulsar la reactivación económica local y celebrar la fuerza cultural que caracteriza a la región, en el marco de la Feria Nacional de la Ganadería, que en 2026 llega a su versión número 64.
Esta edición de la Feria, que se realizará entre el 5 y el 15 de junio, nace con un profundo sentido social y con el propósito de convertirse en una plataforma para respaldar al comercio local, al canal tradicional y a los pequeños negocios, muchos de los cuales han visto afectados su sustento y su infraestructura como consecuencia de las recientes inundaciones.
“Hoy más que nunca, Córdoba necesita unión, solidaridad y oportunidades. Detrás de cada tienda, de cada pequeño negocio, hay familias resilientes que sostienen la vida económica de sus barrios. Esta alianza nace desde el respeto por ese esfuerzo diario y desde la convicción de que la reactivación se construye acompañando a la gente y fortaleciendo lo local”, afirmó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.
Por su parte, Erasmo Zuleta, gobernador del departamento, expresó: “La vinculación de Bavaria representa mucho más que un patrocinio. Es una muestra concreta de que el sector empresarial cree en Córdoba, en su capacidad de recuperación y en la fuerza de sus tradiciones como motor de desarrollo. En un momento en el que el departamento concentra esfuerzos para avanzar en la recuperación de los municipios afectados por la emergencia, este tipo de alianzas se convierten en un respaldo importante para generar movimiento económico, atraer visitantes, fortalecer el comercio y abrir nuevas oportunidades para cientos de familias”.
Como parte de este compromiso, Bavaria participará en la Feria a través de Águila, su marca insignia, con una presencia enfocada en apoyar a los comerciantes afectados y en exaltar la identidad cultural de Córdoba.
La marca lanzará una lata edición especial “Córdoba” de Águila Light, cuyas ventas estarán destinadas a mejoramientos de infraestructura y dotación de activos productivos para negocios del Canal Tradicional que han sufrido pérdidas a causa del frente frío.
Adicionalmente, la alianza contempla la realización del gran concierto “Por Córdoba”, en Montería, un espacio concebido para honrar la música, la alegría y la diversidad cultural del departamento, y al mismo tiempo dinamizar la economía local.
El evento contará con acceso gratuito a gradería y reunirá a artistas como Manuel Turizo, Jessi Uribe, Eddie Herrera, Farid Ortiz y Mr. Black.
Así las cosas, la alianza reconoce de manera expresa el impacto que las inundaciones han tenido en la cadena de valor del comercio local, con cerca de 600 pequeños negocios afectados, quienes han enfrentado pérdidas significativas en producto, equipos, envases e infraestructura.