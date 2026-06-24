El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció este 24 de junio que retoma su relación institucional con el Gobierno de Venezuela, tras una consulta con sus países miembros.
El organismo reconoció a Calixto José Ortega Sánchez como gobernador del país ante su Asamblea de Gobernadores, la máxima instancia de decisión del BID, integrada por representantes de cada país miembro.
El banco señaló que enfocará sus esfuerzos en apoyar al pueblo venezolano «a medida que Venezuela avanza en su recuperación».
La decisión marca un giro frente a la última década. En marzo de 2019, el BID fue el primer organismo financiero multilateral en reconocer al representante designado por Juan Guaidó: sus gobernadores aprobaron al economista Ricardo Hausmann como gobernador de Venezuela en nombre del gobierno interino.
Desde entonces, la silla venezolana estuvo en manos de esa representación y no del Ejecutivo en Caracas. El anuncio de este martes la devuelve al gobierno que ejerce el control efectivo del Estado, hoy bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.
El mismo gobernador que ante el FMI
El movimiento replica el anuncio del Fondo Monetario Internacional, que reanudó relaciones con Venezuela el 16 de abril tras siete años de suspensión y ante el cual Ortega —vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas y expresidente del Banco Central de Venezuela— también fue designado gobernador.
Destacado: Atención | Venezuela anunciará una deuda de US$240.000 millones, la mayor jamás reestructurada en el mundo.
Los anuncios del FMI y el BID apuntan a una reincorporación de Venezuela al circuito multilateral con sede en Washington, en medio de la flexibilización de sanciones de la administración de Trump.