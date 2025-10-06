Binance capta US$14.800 millones en tercer trimestre y se afianza como líder del mercado cripto

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y número de usuarios, anunció que registró US$14.800 millones en entradas netas durante el tercer trimestre de 2025, según datos de DeFiLlama.
En comparación, los diez mayores exchanges centralizados siguientes en conjunto atrajeron apenas US$94 millones, lo que subraya la posición de Binance y la confianza que sigue generando en toda la industria.
Esto significa que Binance atrajo entradas 158 veces superiores a las de sus competidores más cercanos, consolidando así su papel como principal destino de capital en el ecosistema cripto.
¿Por qué los inversores eligen Binance?
Con más de 290 millones de usuarios en todo el mundo, Binance alberga la mayor comunidad global de criptomonedas. Desde su lanzamiento, los usuarios han negociado más de US$125 billones en activos en la plataforma, una cifra que ya supera el PIB mundial en 2025.
Binance también lidera en reservas de stablecoins, con US$31.000 millones en USDT y USDC, lo que representa casi el 60 % de todas las reservas en exchanges centralizados.
La escala de Binance se refuerza con su liquidez y accesibilidad. La plataforma ofrece más de 500 monedas y 1.500 pares de trading, proporcionando de manera consistente los spreads más ajustados de la industria.
Su motor de emparejamiento, capaz de procesar 1,4 millones de órdenes por segundo, garantiza una operativa fluida incluso en periodos de extrema actividad de mercado. Al mismo tiempo, servicios como Binance Earn, la plataforma de ahorro y generación de ingresos pasivos de Binance, y Binance Pay, la solución de pagos cripto sin contacto, hacen que los activos digitales sean más útiles y rentables.
Hasta la fecha, Binance Earn ha generado US$5.000 millones en beneficios acumulados, mientras que Binance Pay ha procesado US$230.000 millones en transacciones.
La fortaleza del ecosistema Binance también se refleja en el rendimiento y la utilidad de BNB. Entre enero de 2024 y septiembre de 2025, simplemente mantener un BNB en Binance generó más de US$200 en recompensas adicionales a través de los programas de recompensas de Binance como Launchpool, MegaDrop y staking.
En el mismo período, el precio de BNB se disparó un 243 %, superando hace apenas unos días por primera vez el hito de los US$1.000.