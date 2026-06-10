Binance Research: La tokenización de RWA crece un 589 % mientras las finanzas on-chain entran en una nueva fase

Binance Research, el brazo de investigación de mercados del mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance, ha publicado recientemente su análisis mensual de mercado correspondiente a junio de 2026.
El informe examina cómo está cambiando el rol de las criptomonedas en los portafolios institucionales, hacia dónde se está moviendo el capital en un entorno macroeconómico dinámico y qué revela el auge de los activos del mundo real tokenizados, conocidos como RWA, sobre la maduración de las finanzas on-chain.
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Según Binance Research, el sector de activos del mundo real tokenizados continúa su despegue en 2026, con una capitalización de mercado activa que se expandió aproximadamente un 589 % desde principios de 2025 hasta junio de 2026.
Los bonos y fondos del mercado monetario registraron las mayores ganancias en términos absolutos, con US$6.500 millones adicionales, un aumento de 83 %, a medida que BlackRock, Franklin Templeton y Fidelity avanzaron hacia la gestión de efectivo tokenizada. Al mismo tiempo, emisores cripto-nativos como Circle y Ondo impulsaron gran parte de la expansión.
Las acciones cotizadas marcaron el ritmo más rápido, con un crecimiento de aproximadamente el 422 %, y una categoría emergente que abarca reaseguros, tokenización de GPU y otras estrategias no correlacionadas se expandió un 72 %, lo que señala una diversificación más allá de los bonos del Tesoro.
El análisis concluye que los activos resistentes a la computación cuántica superaron al Bitcoin en aproximadamente un 59,3 % mensual. Con Vitálik Buterin, cofundador de Ethereum, estimando en un 20 % la probabilidad de que la criptografía se vea comprometida antes de 2030, y con el plazo límite de 2035 fijado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) aproximándose, lo que antes parecía un riesgo remoto se está convirtiendo rápidamente en una consideración relevante para los gestores de activos institucionales.
Asimismo, el informe señala que los flujos hacia los ETF de cripto han experimentado un cambio estructural de régimen. A partir del análisis de 117 semanas de flujos agregados de ETF de contado de BTC y ETH en comparación con ocho categorías tradicionales de ETF, las correlaciones con semiconductores y empresas de pequeña capitalización se han invertido o desaparecido por completo.
La deuda corporativa de alto rendimiento fue el único punto de coincidencia consistente en correlación de flujos, tendencia de precios y dirección trimestral. Esto sugiere que la base inversora que accede a los ETF de cripto está siendo cada vez más impulsada por factores macro antes que por temáticas tecnológicas.
Binance Research señala además que los volúmenes de tarjetas cripto superaron los US$747 millones en mayo, con un aumento del 48,6 % en lo que va del año. En comparación, la oferta de stablecoins creció apenas un 3,2 %, lo que indica que las stablecoins se utilizan cada vez más como medio de pago y no únicamente como garantía.
El gasto también se está concentrando en las cadenas de ejecución. BNB Chain procesó el 14 % del volumen de tarjetas representando solo el 5 % de la oferta, el múltiplo de velocidad más alto entre las principales blockchains. Ethereum, por el contrario, concentra el 53 % de la oferta de stablecoins pero representa apenas el 12 % del volumen de tarjetas.
En el informe, Binance Research concluye: “2026 marca la maduración de la tokenización de RWA, que pasa de ser una narrativa dominada por el Tesoro a convertirse en un ecosistema de rendimiento diversificado”.
Para los interesados, el informe completo, “Monthly Market Insights, June 2026,” ya está disponible en Binance Research.
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