Industria de pagos crece en Colombia; Blockradar llega ofrecerá infraestructura para activos digitales en el país

Colombia continúa atrayendo empresas de tecnología financiera para acelerar la transformación del sistema de pagos. Esta tendencia viene impulsada por el avance de herramientas como Bre-B, los pagos inmediatos y el desarrollo del open finance.
En ese contexto, la empresa de infraestructura financiera Blockradar anunció su llegada al mercado colombiano con una plataforma dirigida a fintechs, proveedores de servicios de pago (PSP) y empresas que realizan operaciones internacionales, con el objetivo de facilitar el uso de stablecoins para pagos transfronterizos.
A diferencia de plataformas para comprar criptomonedas o invertir, Blockradar ofrece la infraestructura tecnológica para que otras compañías integren pagos con stablecoins en sus productos financieros, sin desarrollar esa tecnología desde cero.
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Pagos internacionales, uno de los principales focos
La compañía considera que uno de los principales retos del mercado colombiano sigue siendo el envío y recepción de dinero entre países, especialmente para empresas que exportan servicios, reciben remesas o trabajan con clientes internacionales.
Según la firma, este tipo de operaciones continúa siendo lento y costoso para muchas organizaciones.
En ese escenario, las stablecoins (activos digitales cuyo valor está vinculado a monedas tradicionales como el dólar) comienzan a ganar espacio como alternativa para realizar pagos internacionales de forma más ágil y con menores costos operativos.
Actualmente el 13,7 % de las fintech colombianas ya utiliza este tipo de activos y esa participación podría superar el 28 % en los próximos años, según proyecciones de Blockradar.
Como parte de su entrada al país, la compañía anunció que habilitará rieles de liquidación en pesos colombianos, con el fin de que sus clientes puedan recibir pagos en stablecoins y convertirlos a moneda local.