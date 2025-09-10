Binance y Franklin Templeton desarrollarán juntos iniciativas y productos de activos digitales

Binance, el exchange de criptomonedas líder mundial por volumen de operaciones y usuarios, y Franklin Templeton, líder global en inversión con US$1,6 billones en activos bajo administración, anunciaron una colaboración para desarrollar iniciativas y soluciones de activos digitales diseñadas para una amplia gama de inversores.
Según informaron, las empresas explorarán formas de combinar la experiencia de Franklin Templeton en la tokenización regulada de valores, con la infraestructura global de trading y el alcance a inversores de Binance.
El objetivo es ofrecer soluciones innovadoras que respondan a las necesidades cambiantes de los inversores, aportando mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad a los mercados de capitales, con generación competitiva de rendimientos y eficiencia en la liquidación.
Asimismo, resaltaron que más detalles sobre la colaboración y los lanzamientos de nuevos productos se compartirán más adelante este año.
“Mientras estas herramientas y tecnologías evolucionan desde los márgenes hacia el mainstream financiero, asociaciones como esta serán esenciales para acelerar la adopción”, señaló Sandy Kaul, vicepresidente ejecutivo y director de innovación en Franklin Templeton.
Y agregó: “Vemos la blockchain no como una amenaza a los sistemas heredados, sino como una oportunidad para reinventarlos. Trabajando con Binance, podemos aprovechar la tokenización para llevar soluciones de nivel institucional, como nuestra plataforma tecnológica benji, a un público más amplio y ayudar a cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y las descentralizadas.”
Por su parte, Royer Bayston,vicepresidente ejecutivo y director de Activos Digitales en Franklin Templeton explicó: “Los inversores preguntan por los activos digitales para mantenerse a la vanguardia, pero necesitan que sean accesibles y confiables. Trabajando con Binance, podemos ofrecer productos innovadores que cumplan con los requisitos de los mercados globales de capital y co-crear las carteras del futuro”.
Complementando, dejó claro que su objetivo “es llevar la tokenización del concepto a la práctica para que los clientes logren eficiencias en liquidación, gestión de colaterales y construcción de portafolios a gran escala”.
Para concluir, Catherine Chen, directora de VIP e Institucional en Binance comentó: “Binance tiene un historial de innovar con soluciones pioneras en cripto que desbloquean acceso y oportunidades para los inversores. Nuestra colaboración estratégica con Franklin Templeton para desarrollar nuevos productos e iniciativas refuerza nuestro compromiso de conectar las criptomonedas con los mercados de capital tradicionales y abrir mayores posibilidades”.