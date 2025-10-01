Binance lanza Crypto-as-a-Service; permite a instituciones financieras tradicionales ingresar al mercado cripto 

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading y usuarios, anunció el lanzamiento de Crypto-as-a-Service (CaaS), una solución premium white-label diseñada para que instituciones financieras tradicionales y brokers puedan ofrecer servicios de trading cripto a sus clientes de manera sencilla.
A detalle, explicaron que CaaS es una solución integral de infraestructura y tecnología diseñada específicamente para grandes instituciones financieras reguladas, permitiendo que puedan lanzar fácilmente sus propias ofertas de trading cripto, aprovechando la infraestructura líder de Binance en la industria.
La solución cubre trading Spot y Futures, liquidez, custodia, cumplimiento normativo y servicios de liquidación. Además, destacan que las instituciones mantienen el control total sobre la experiencia de usuario en el front-end, su marca y las relaciones con sus clientes, mientras reducen significativamente el tiempo, costo y complejidad de desarrollar capacidades cripto internamente.
En ese sentido, las principales propuesta de Crypto-as-a-Service de Binance incluyen:
- Trading internalizado: Las instituciones pueden hacer coincidir órdenes directamente entre sus propios clientes cuando está disponible el ‘best-price matching’ interno, siendo una característica que ningún otro actor de la industria ofrece actualmente. Esta capacidad permite a las instituciones maximizar sus ingresos, ofrecer servicios cripto integrales, optimizar la ejecución dentro de su entorno y gestionar clientes sin esfuerzo, manteniendo acceso fluido a la liquidez global Spot y Futures de Binance cuando sea necesario.
- Acceso a la liquidez y mercados de Binance: Para instituciones que no cuentan con suficiente liquidez interna para trading internalizado, CaaS ofrece acceso al libro de órdenes global de Binance. Los clientes pueden conectarse directamente a los libros de órdenes Spot y Futures de Binance, accediendo a algunos de los pools de liquidez más grandes del mundo. Esto garantiza ejecución consistente, spreads ajustados y cobertura total del mercado sin tarifas ocultas ni restricciones en pares de trading.
- Panel de control diseñado para instituciones: Más allá del trading, CaaS incluye un panel de gestión dedicado que ofrece información sobre volúmenes de trading, incorporación de clientes, flujos de activos y distribución de operaciones. Las instituciones pueden gestionar fácilmente subcuentas, comisiones y configuraciones de trading, combinando control intuitivo con conectividad API completa.
- Herramientas integrales para gestión de clientes: CaaS brinda a las instituciones capacidades personalizables para la gestión de clientes. A través de un panel intuitivo, pueden segmentar clientes, aplicar márgenes de comisión personalizados y crear experiencias de trading personalizadas, permitiendo un modelo de compromiso segmentado y escalonado que impulsa la adquisición y retención de clientes.
- Herramientas integradas para custodia y cumplimiento: CaaS simplifica la segregación de activos y liquidación con subcuentas seguras y múltiples direcciones únicas de depósito. También integra funciones esenciales de cumplimiento como KYC y APIs de monitoreo de transacciones, ayudando a las instituciones a cumplir con los requisitos regulatorios en distintas jurisdicciones de manera eficiente.
Catherine Chen, directora de VIP e Institucional en Binance comentó: “La demanda de activos digitales crece más rápido que nunca y las instituciones financieras tradicionales ya no pueden quedarse al margen. Sin embargo, construir capacidades cripto desde cero es complejo, costoso y riesgoso. Por eso creamos Crypto-as-a-Service, una solución llave en mano que ofrece a las instituciones una infraestructura confiable y lista para usar. Gracias a su diseño plug-and-play, es increíblemente fácil de integrar, permitiendo que las instituciones se enfoquen en lo que más importa: sus clientes.”
Y agregó que, “en última instancia, CaaS busca ampliar el acceso a los activos digitales, llegando a más usuarios que aún no están expuestos a esta clase de activos. Estamos entusiasmados por ayudar a cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y el mundo cripto, empoderando a las instituciones para que adopten con confianza el futuro de las finanzas”.
Binance abrió el acceso anticipado a Crypto-as-a-Service el 30 de septiembre de 2025. Durante esta fase, un grupo selecto de instituciones tendrá la primera oportunidad de explorar la plataforma mediante demostraciones privadas y contacto directo con el equipo de Binance.
La participación en esta fase de acceso anticipado está reservada para bancos, brokers y exchanges establecidos y licenciados que cumplan con los requisitos de escala para CaaS. La disponibilidad general está prevista para finales del cuarto trimestre, ampliando el acceso a un rango más amplio de instituciones elegibles.
Las instituciones interesadas en acceso anticipado y oportunidades de asociación pueden contactar a Binance para obtener más información.