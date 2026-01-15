Binance publica balance de 2025: confianza, liquidez y Web3

Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, publicó su informe anual State of the Blockchain Report 2025.
El documento recoge los datos más relevantes y métricas de crecimiento en regulación, liquidez, adopción institucional, descubrimiento en Web3, protección del usuario y uso cotidiano de las criptomonedas.
En ese sentido, como primer hito, Binance en 2025 superó los 300 millones de usuarios registrados. También se convirtió en el primer exchange autorizado bajo el marco regulatorio de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) del Abu Dhabi Global Market (ADGM). Este marco abarca gobernanza, gestión de riesgos, custodia, compensación y protección al consumidor, alineando las criptomonedas con los mercados financieros tradicionales.
Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina resumió así los resultados: “El 2025 fue un año clave en el que Binance consolidó toda clase de hitos. El crecimiento en el número de usuarios, la liquidez récord, el aumento en la participación institucional y la expansión en herramientas y pagos reflejan cómo crece la confianza en nuestro ecosistema y el trabajo constante para alcanzar la misión de la libertad monetaria global en cada paso del camino”.
Destacado: Binance lidera histórica caída en el volumen de uso ilícito de criptomonedas
Otras cifras y logros de Binance en 2025
Durante el año, Binance procesó US$34 billones en volumen de operaciones en todos sus productos, con un volumen spot superior a los US$7,1 billones.
El volumen acumulado histórico alcanzó los US$145 billones. Además, amplió sus mercados spot a 490 criptomonedas y 1.889 pares spot, y la cobertura de futuros a 584 monedas.
Por su parte, Binance Alpha 2.0 se convirtió en una plataforma principal de descubrimiento integrada en la experiencia Binance, superando US$1 billón en volumen y sumando 17 millones de usuarios en 2025.
Además, distribuyeron 782 millones en recompensas a través de 254 airdrops. Los controles de riesgo bloquearon 270.000 intentos de fraude, manteniendo las recompensas para usuarios reales.
En seguridad y confianza, desde 2023 Binance ha logrado reducir en un 96 % la exposición directa a principales categorías de fondos ilícitos.
En 2025, los controles de Binance ayudaron a prevenir pérdidas por fraudes y estafas por un valor potencial de US$6,69 millones para 5,4 millones de usuarios.
En el mismo período, Binance procesó más de 71.000 solicitudes de organismos de seguridad, apoyó la confiscación de alrededor de US$131 millones vinculados a actividades ilícitas con socios de seguridad, y realizó más de 160 capacitaciones para cuerpos policiales.
Adicionalmente, la adopción institucional creció 21 % en volumen de trading comparado con el año anterior, y un incremento del 210 % en el volumen OTC con fiat. Las instituciones buscan infraestructura cripto que cumpla con gobernanza, colateral, reportes y liquidación ya utilizadas en finanzas tradicionales.
La adopción también creció. En 2025, el volumen de fiat y P2P creció un 38 %, los usuarios de Binance Pay aumentaron un 30 % anual y la aceptación creció masivamente a más de 20 millones de comercios. En toda su línea de productos, Binance Earn distribuyó US$1,2 millones en recompensas a los usuarios durante 2025.
“Seguimos comprometidos más que nunca con ofrecer una plataforma que combine innovación, protección y gobernanza clara. Nuestra misión es garantizar que la adopción masiva de las criptomonedas se desarrolle en un entorno seguro y confiable para todos los usuarios, con productos que se ajusten a las necesidades particulares de cada mercado”, concluyó Nazar.
Así las cosas, los interesados en conocer el reporte completo del balance de Binance 2025, pueden acceder por medio del enlace.