Bitcoin atrae cada vez más inversionistas en medio de la volatilidad: ¿cómo evitar caer en estafas?

En el último año, bitcoin ha estado cerca de duplicar su precio, pasando de registrar un promedio de US$67.000 dólares en octubre de 2024, para alcanzar su máximo histórico en octubre de este año por arriba de los US$126.198.
Un hito que estuvo impulsado por las expectativas alcistas de un fenómeno conocido como “uptober”, en el que los inversionistas suelen proyectar un crecimiento destacado a lo largo del mes, lo que da lugar no solo a un mayor interés institucional sino también un flujo importante de nuevos usuarios al ecosistema.
Sin embargo, estas proyecciones no han sido lineales y el precio de BTC ha estado marcado por una alta volatilidad, que, aunque representa una oportunidad estratégica de inversión y puede resultar atractiva para quienes buscan explotar todo el potencial de la criptomoneda, también puede ser aprovechada por delincuentes que reaparecen en cada rally para prometer falsas ganancias y retornos de inversión insostenibles.
Por ello, es clave evaluar con mucha rigurosidad cuándo y cómo invertir en bitcoin, antes de caer en manos de estafadores y esquemas fraudulentos que aprovechan el interés y la especulación de los picos alcistas en medio de la volatilidad.
De acuerdo con un informe de Sumsub, los casos de fraude en el sector cripto en Latinoamérica aumentaron un 48 % en 2024. Del total de estos casos, el 31 % corresponde a la falsificación de documentos y el 20 % están constituidos por la modalidad de phishing, muy empleada en delitos cibernéticos.
La suplantación de identidad (15 %), seguida de la apropiación de cuentas (14 %) y la verificación forzada (12 %) completaron la medición. Por su parte, la Dijin reportó que los ciberdelitos financieros incrementaron un 400 % en Colombia, una cifra que alerta sobre la importancia de fortalecer la prevención.
Este panorama cobra relevancia considerando el acelerado crecimiento del ecosistema cripto en el país, que recibió US$44.200 millones en transacciones de criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025, según datos de Chainalysis, lo que lo ubica como el quinto mercado con mayor adopción en América Latina.
Al respecto, Matías Di Gioia, director de Prevención de Fraude para Bitso -, destaca que es fundamental invertir en plataformas seguras y legales, que cumplan con estándares locales e internacionales de solvencia y transparencia.
“En medio de la fiebre del bitcoin, cada vez más personas buscan operar a través de plataformas cripto. Es clave elegir aquellas que estén formalmente registradas en el país, con procesos claros de validación, trazabilidad de fondos y protección del usuario. En el caso de Bitso, operamos de acuerdo con la normativa de cada mercado y colaboramos activamente con las autoridades locales. Tenemos más de 11 años de trayectoria en la región, presencia en cinco países y una prioridad clara: brindar una experiencia segura, confiable y transparente para nuestros usuarios”, resalta.
¿Cómo prevenir estafas al invertir en bitcoin?
Di Gioia brinda consejos para prevenir caer en estafas o ser víctima de fraude en medio de la ola alcista de bitcoin:
- Desconfiar de promesas de rentabilidad garantizadas frases como «duplicamos tu inversión en 30 días» o «garantizamos rendimientos de X%», pueden ser señales de alerta. Estos símbolos de urgencia, o presiones atadas a “última oportunidad” son parte de esquemas piramidales o Ponzi que suelen usar este lenguaje para atraer a víctimas con expectativas irreales por medio de ganancias que no están garantizadas. Las criptomonedas son activos fluctuantes en donde es imposible asegurar un retorno.
- Verificar que se pueda retirar el dinero sin obstáculos: si una plataforma exige condiciones poco claras para retirar los fondos, dan largas o piden cumplir metas de inversión, se puede tratar de un caso de fraude. Las plataformas confiables y verificadas permiten mover el dinero en cualquier momento a través de cuentas bancarias y billeteras digitales, por ejemplo, para depositar y retirar dinero en cuenta.
- Sistema de referidos sin reglas claras: si una plataforma promete ganancias únicamente en función de la cantidad de personas que se invitan y no por una actividad principal, como la compra, venta o uso de criptomonedas, podría tratarse de un fraude. Este tipo de estructuras suelen colapsar cuando dejan de entrar nuevos usuarios.
- Cuidado con las plataformas que operan solo por redes sociales: muchos fraudes comienzan en canales como WhatsApp, X o Telegram, donde se contacta a las personas con promesas de inversión rápida. A la hora de invertir es imprescindible hacerlo en plataformas que tengan legalidad para operar en el país y estén vigiladas por entidades como la Superintendencia Financiera.
- Investigar y verificar son pasos esenciales: entender cómo funciona bitcoin y otras criptomonedas es tan importante como reconocer un posible caso de phishing. Sugerimos no invertir sin verificar que te encuentras en un sitio correcto. Eso marca la diferencia entre una inversión segura y una estafa orquestada por medio de un sitio web falso, el link de invitación de un desconocido o un correo no deseado (spam).
Bajo estas pautas, no solo es seguro invertir en criptomonedas, sino además representa una oportunidad para diversificar su portafolio de inversión con un activo digital en crecimiento, respaldado por una economía ágil y abierta que ha convertido a bitcoin en un activo de reserva estratégica e inversión en todo el mundo.
La clave no está en temerle a la tecnología, sino en informarse, invertir con criterio y elegir plataformas que ofrezcan transparencia, soporte y cumplimiento. Así, es posible aprovechar el momento histórico que vive bitcoin con confianza y perspectiva.