Bitcoin se desploma a mínimos de 2024: Estas son las razones que sacuden el mercado

El mercado de las criptomonedas enfrenta una jornada de fuerte volatilidad este 30 de junio. El precio del Bitcoin ha caído un 1,5 % a las 10:00 de la mañana (hora Colombia), situándose en torno a los US$58.400, y acumula una pérdida del 53,9 % en su valor desde el máximo histórico de US$126.200 en octubre de 2025.
Esta caída coloca a la criptomoneda en su nivel más bajo desde finales de 2024 y confirma la dificultad del activo de mantenerse por encima de la barrera de los US$60.000.
De acuerdo con Bitfinex, plataforma de trading de tokens digitales, el Bitcoin ha caído por debajo del nivel de soporte clave de US$61.500, que fue el ancla del mercado durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un nuevo mínimo, lo que refleja un debilitamiento de la demanda al contado, impulsado por las salidas de fondos cotizados en bolsa, las ventas a corto plazo de los inversores, la presión gamma negativa y el colapso del canal de tesorería de activos digitales.
Los analistas creen que se están poniendo a prueba soportes críticos que, de romperse, dejarían al activo sin un piso evidente. También han atribuido la dinámica a una serie de factores que incluyen apuestas bajistas, signos de agotamiento y ventas masivas.
De hecho, uno de los detonantes principales ha sido el anuncio de Strategy, la mayor empresa pública tenedora de Bitcoin, de autorizar explícitamente la venta de esta criptomoneda para fines específicos, como cubrir dividendos de acciones preferentes, pagar intereses de deuda y realizar recompras de acciones.
Aunque el CEO, Michael Saylor, argumentó que la decisión buscaba fortalecer la calidad crediticia, el mercado ha reaccionado con alarma al ver el fin de la narrativa de no vender. El analista financiero Pedro Martínez le dijo al medio argentino iProUP que la empresa podría vender hasta 20.800 Bitcoin (el 2,5 % de sus tenencias), lo que añade una presión vendedora latente sobre un mercado ya debilitado.
Por su parte, la trader Lucía Ferrer destacó que, pese al cambio de política, Strategy sigue siendo el mayor tenedor mundial de Bitcoin y que el nuevo plan es una autorización, no un mandato de venta, aunque reconoce que el mercado ya no percibe al activo como intocable en las tesorerías corporativas.
Esto ocurre mientras la estructura del mercado muestra signos de agotamiento. El volumen de transacciones spot y de futuros ha disminuido un 20 % respecto al promedio semanal, de acuerdo con Trading View.
Según analistas, esta escasez de liquidez cerca de los US$60.000 hace que el precio sea muy vulnerable, provocando que tanto los rebotes como los descensos sean más violentos de lo habitual debido a la falta de profundidad para absorber órdenes grandes.
En consecuencia, en el mercado de opciones ha aumentado la demanda de protección ante nuevas caídas. El medio especializado CoinDesk registró que las opciones de venta (puts) de Bitcoin se negocian con una prima superior al 10 % respecto a las opciones de compra (calls) en todos los plazos. Además, los flujos de volumen ajustados por interés abierto muestran que los vendedores son el lado más agresivo actualmente, ejecutando órdenes para concretar apuestas bajistas.
Trading View llamó la atención en que, de forma inusual, el Bitcoin ha alcanzado una correlación de -0,90 con el yen japonés, lo que indica que se está moviendo de forma inversa a las suposiciones tradicionales del carry trade. Según los expertos, esta señal sugiere un cambio profundo en el apetito por el riesgo y complica la narrativa macroeconómica simplificada que los traders suelen seguir.
Hacia dónde se moverá el Bitcoin
Para Bitfinex, a diferencia de los retrocesos anteriores hacia los US$60.000, que se caracterizaron principalmente por liquidaciones a gran escala y caídas en el interés abierto, el movimiento de esta semana refleja un éxodo estructural en los mercados al contado.
Un análisis de iProUP anticipa que el Bitcoin se enfrenta a tres escenarios: una caída hacia los US$53.400 si persiste el contexto de tasas elevadas en EE. UU. y las salidas netas de los fondos de inversión que cotizan en bolsa (ETF), un estancamiento entre US$58.000 y US$62.000 o un rebote hacia el rango de US$65.000 – US$68.000, si los ETF recuperan flujos positivos.
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