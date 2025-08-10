Llega a Bogotá la primera gran convención del negocio de comidas rápidas

Del 26 al 27 de agosto se realizará por primera vez en Colombia una convención de negocios pensada para reunir, en un solo lugar, a todos los actores del negocio de las hamburguesas, los sándwiches y los perros calientes: Entre Panes 2025.
El evento será en Corferias (pabellón 1, segundo nivel) y se estima que se reúnan más 2.000 propietarios de restaurantes, quienes conocerán de primera mano las tendencias y novedades de más de 80 marcas del segmento, en categorías como: cárnicos, lácteos y quesos; panadería; congelados; bebidas con y sin alcohol; servicios especializados; fruver; empaques; aseo; salsas y aderezos; grasas y aceites; equipamiento de cocina, entre otros.
Además, habrá un ‘show de lanzamientos’ donde las marcas presentarán sus productos más innovadores.
Además de la muestra comercial, la edición 2025 de Entre Panes ofrecerá espacios de formación y networking con una agenda interactiva que incluye más de 20 charlas, lideradas por referentes del negocio de la comida rápida, quienes abordarán temas desde liderazgo hasta el marketing digital, pasando por innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial aplicada al sector.
Bajo el concepto ‘Dale un mordisco al éxito’, grandes nombres del negocio gastronómico como Pilar Amorocho, gerente de Sándwich Qbano; Pablo Vélez, socio fundador de Home Burgers; Alejandro Escallón, fundador de B.Eats; Lorenzo Mazuera, gerente de operaciones de Bicono; Catalina Lozano, CEO de Randys, entre otros, compartirán sus estrategias, aprendizajes y apuestas de futuro.
“Nunca antes un empresario gastronómico ha tenido la oportunidad de vivir de cerca la emoción de encontrarse con los líderes del segmento entre panes, esperamos que nuestra agenda interactiva sea altamente inspiradora y que todos salgamos con grandes herramientas para aplicar en los negocios”, aseguró Ricardo Correa, organizador de Entre Panes, convención de negocios.
Cabe mencionar que, según GIG Latam, en el primer trimestre de 2025, este segmento alcanzó ventas por $353.000 millones en Colombia, un crecimiento del 6,5 % y un incremento del 7,1 % en el ticket promedio, llegando a $46.253 por transacción.
El ingreso al evento es sin costo con registro previo en www.entrepanesb2b.com.