Primicia | La mejor pizzería de Colombia se expandirá en Bogotá y analiza llegar a Medellín tras entrar al ‘top’ 100 mundial

Desde 2023, la pizzería colombiana Pizzardi Artigianale, cofundada en Bogotá por Andrea Bornacelli, ha venido ganando reconocimiento y peso en el mercado, lo que le ha permitido obtener múltiples reconocimientos internacionales.
Apenas esta semana garantizó un puesto en el listado de las 100 mejores pizzas del mundo, tras ser elegida como la tercera mejor en América Latina, según el ranking de 50 Top Pizza.
Además, en esta medición fue seleccionada como la mejor pizza de Colombia, reconocimiento que ya tuvo el año pasado. A la par, esta alternativa culinaria ha visto un incremento en ventas de más de 20 veces en apenas dos años.
Su fórmula ha sido preservar la esencia napolitana: “Siempre estamos pensando cómo ser más italianos”, dijo a Valora Analitik Andrea, su cofundadora, y reveló que ya planea el crecimiento de la marca en nuevos espacios en más ciudades, además de nuevos formatos.
Según afirmó Bornacelli, la inclusión en estos rankings incrementa de forma inmediata el tráfico de clientes y la rotación, además de abrir puertas a alianzas con chefs, proveedores y actores del circuito global de la gastronomía.
Expansión en Bogotá, llegada a Medellín y nuevos formatos
La cofundadora de Pizzardi (junto con Alejandro Sardi), explicó que “este año lo vamos a coger con conciencia, vamos a fortalecer lo que hemos logrado hasta el momento”, con lo que su expansión comenzaría en los próximos años.
En Bogotá, la compañía tiene dos locales, junto con dos cocinas ocultas y proyecta abrir al menos dos nuevos puntos físicos y una nueva “dark kitchen” en el corto plazo, con foco en ampliar cobertura hacia el norte de la ciudad.
Esto es relevante si se tiene en cuenta que el modelo de domicilios ya representa cerca del 30 % de las ventas de la marca, con altos niveles de recompra y eficiencia logística.
A nivel regional, Medellín se destaca como el siguiente paso en la expansión. La compañía evalúa su entrada a la ciudad, impulsada tanto por la demanda de clientes como por el conocimiento previo del mercado.
La decisión, sin embargo, estará sujeta a un análisis detallado para garantizar la consistencia del concepto y la calidad del servicio.
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En paralelo, la marca trabaja en nuevos formatos de negocio. Entre ellos, el desarrollo de una línea de food trucks para participar en ferias y eventos, así como la creación de un nuevo concepto gastronómico enfocado en pastas, que podría materializarse en el futuro.
Crecimiento por encima del mercado
El desempeño financiero también respalda la estrategia de crecimiento de esta premiada marca. Mientras el sector de restaurantes en Colombia registra crecimientos cercanos al 0,7 %, Pizzardi avanza a tasas de doble dígito.
Actualmente, la compañía crece cerca de 15 % anual, con un aumento cercano al 30 % en ventas entre 2024 y 2025. Además, ha duplicado su número de empleados desde su apertura y continúa fortaleciendo su operación con nuevos puntos y canales.
En términos operativos, la compañía pasó de una proyección inicial de 900 pizzas mensuales a vender actualmente cerca de 18.100 pizzas al mes, lo que representa un crecimiento superior al 1.900 %.
Su estructura de ingresos también muestra una operación diversificada. Los domicilios representan el 32 % de las ventas, mientras que las bebidas aportan el 18 %. En conjunto, estos dos segmentos concentran más del 50 % del negocio.
La marca ha fortalecido su cadena de suministro con ingredientes importados de Italia, incluidos productos con denominación de origen, y mantiene una relación directa con entidades y expertos del país europeo para asegurar la fidelidad a la tradición napolitana.
Reconocimiento internacional y posicionamiento de Colombia
Para Bornacelli, el ingreso al top 100 mundial no solo representa un logro empresarial, sino también un mensaje para el ecosistema gastronómico colombiano.
La visibilidad internacional alcanzada por Pizzardi demuestra que propuestas locales pueden competir en escenarios globales altamente exigentes, dominados históricamente por mercados como Italia.
Con estos avances, la compañía no solo consolida su posicionamiento como referente en Colombia, sino que se perfila como un jugador relevante en el mapa global de la pizza, mientras acelera su expansión en el mercado local y regional.