Estos son los 5 mejores restaurantes para comer pizza en Bogotá: ¿Es muy caro?

El consumo de pizza en Colombia en 2025 ha sido dinámico y está en crecimiento, en gran medida gracias a la cultura gastronómica y los eventos masivos.
Aunque las cifras exactas de consumo como tal no hay, las tendencias y los resultados de eventos clave indican que la pizza sigue siendo una de las categorías de comida rápida más populares.
Es el caso del Pizza Master, el cual se llevó a cabo del 22 al 28 de septiembre y dejó importantes cifras en las ventas de este tipo de comida en varias partes del país.
Según reveló Tulio Zuluoaga, organizador del evento, la derrama económica en el país fue superior a los $9.000 millones, incluyendo bebidas. “Sin dudarlo un segundo, este fue uno de los eventos más increíbles en la historia del máster”, señaló.
De igual manera, indicó que se registró un crecimiento del 30 % en la votación en comparación con 2024 y que este año hubo 85.000 votos válidos.
Las mejores pizzas
Teniendo en cuenta la votación y los resultados del Pizza Master, se puede afirmar que las mejores pizzas en Bogotá se pueden encontrar en:
– Pizzarola, un restaurante que cuenta con un único punto en la calle 71 #10-71. Además, en algunas ocasiones participan en eventos masivos como Mixéalo. Venden pizzas por porción entre los $11.700 y $16.200, y enteras (50 cm) entre los $82.300 y los $113.900.
– Pizza a la Piedra, está ubicado en la carrera 77a # 68-25, en el barrio Villaluz. Los precios oscilan entre los $17.000 y los $26.500.
– Clandestine Pizza, queda en la carrera 113 #81-61, en el barrio Ciudadela. Los precios varían entre los $25.900 y los $28.900.
– Indizio, queda en la carrera 4 #66-19, en Chapinero. El valor de las pizzas oscila entre $37.900 y $49.900.
– Pepe y Roni, cuenta con dos puntos, uno en la carrera 19 #147-67 y otro en la calle 67 #11-40. Los precios varían entre los $22.000 y $28.000.
Tenga en cuenta que los rangos de precios corresponden a pizzas personales y que estos pueden variar con el tiempo y con las adiciones que cada persona prefiera.