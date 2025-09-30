Los mejores restaurantes para ir a comer hamburguesa en Bogotá: Estos son los precios

La comida rápida en Colombia es de las más consumidas, especialmente las hamburguesas. De hecho, este segmento del servicio de alimentos en Latinoamérica proyecta alcanzar los US$84 mil millones para 2030.
Según datos de GIG Latam y su estudio Sales Track Food Service, dentro del mercado formal se estima que en Colombia se consumieron más de 100 millones de hamburguesas y sándwiches en 2024. Para este año, se espera un crecimiento cercano al 3 %.
Este mismo informe indica además que, en el primer trimestre de 2025, este segmento alcanzó ventas por $353.000 millones en Colombia, un crecimiento del 6,5 % y un incremento del 7,1 % en el ticket promedio, llegando a $46.253 por transacción.
Cabe mencionar que desde el sector se hacen varias actividades y/o promociones para incentivar el consumo de hamburguesas en el país, pero, además, para que los consumidores elijan cuál es la mejor hamburguesa.
También: Bogotá se viste de Perú: llega una experiencia gastronómica inmersiva
El más reciente concurso fue el Burger Master, que se llevó a cabo del 28 de abril al 4 de mayo de 2025 en varias ciudades de Colombia. Entre cientos de participantes, en cada zona se coronaron solo cinco hamburgueserías.
¿Dónde comer buenas hamburguesas en Bogotá?
- Uno de los lugares más recomendados tanto por el concurso mencionado, el cual han ganado cinco veces, como por diferentes foodies e influencers es Bícono. Allí, los precios varían entre los $40.000 y $60.000, dependiendo del tipo de hamburguesa y si es o no en combo. Tienen tres sedes en Bogotá, Zona T, Zona G y Usaquén.
- Camacho’s, una hamburguesería que tiene sedes en Bogotá (Parque de la 93 y Gran Estación), Bucaramanga y Barranquilla, también ofrece buena comida rápida con carnes jugosas. Los precios oscilan entre los $40.000 y $60.000.
- Otro restaurante que también ha tomado bastante popularidad en el sector es Godo Facts Food, que tiene una propuesta gastronómica de comidas rápidas gourmet mezclada con un ambiente de vanguardia. Sus hamburguesas son bastante reconocidas y la que vendieron durante el Burger Máster entró al top 5 de las mejores. Los precios varían entre los $35.000 y $60.000. Está ubicado en el edificio Torre Once 93, en la carrera 11 #93ª.
Recomendado: JW Marriott Bogotá abrió nuevo restaurante de carnes con cortes premium y 200 etiquetas de vino
- Rústica DC, una hamburguesería artesanal en donde los precios varían entre los $30.000 y $45.000, ofrece productos con pan artesanal, carne jugosa, crocante y con sabor a carbón. Tienen punto en la calle 80 y en el Parkway.
- Y El Chori Charrúa, un restaurante que ofrece comida uruguaya a la parrilla, cuenta con variedad de hamburguesas que lograron captar el apetito de los consumidores. También fue uno de los ganadores del Burger Máster y tiene dos puntos, uno en Usaquén y otro en La Calera. Los precios varían entre $40.000 y $60.000.
Otras hamburguesas que también recomiendan influencers y foodies son las de Gauchos, El Libanés, Los Valientes, Botero Burgers y New York Burgers.