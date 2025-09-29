Bogotá se viste de Perú: llega una experiencia gastronómica inmersiva

Con motivo de la reciente apertura del hotel nhow Lima en la capital peruana, del martes 30 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, el restaurante del hotel NH Collection Teleport Royal en Bogotá se transformará en un escenario inmersivo que conecta el diseño de nhow con lo mejor de la cocina peruana contemporánea.
Así, la marca dará inicio a su tour por Latinoamérica con una esencia caracterizada por ser la más disruptiva de Minor Hotels.
Esta experiencia llega con una propuesta gastronómica de Zönico, el restaurante de nhow Lima, que ofrece un recorrido con ingredientes como castaña de Madre de Dios; palmitos del Putumayo; frutas como macambo, copoazú; raíces tropicales como galangal, hojas de cúrcuma y bastón de emperador, entre otros; todos transformados con técnicas modernas.
En Bogotá, la marca trae un menú especial diseñado por Wilfred Dass, chef de nhow Lima, junto con Rodolfo Chocontá, chef Corporativo de la Región Andina para Minor Hotels Europe & Américas.
Durante cuatro noches, los bogotanos podrán descubrir un viaje de sabores que va desde el Chupe de Mariscos con patacones crocantes, pasando por la Coliflor rostizada con puré de zanahoria y camote, hasta postres como el Puro Cacao amazónico 78 % o la delicada Torta de zapallo de Lambayeque.
Quienes busquen vivir la experiencia completa podrán encontrar platos desde los $45.000, elegir de la carta de entradas y postres desde los $35.000 y $28.0000 respectivamente.
La semana peruana también tendrá una edición especial en el ya famoso ‘Lazy Brunch’ del NH Collection Teleport Royal, que se vestirá con sabores peruanos: anticuchos, tiraditos nikkei, lomo saltado, causa de pollo con aguacate y una barra de ceviches que promete ser uno de los grandes atractivos del fin de semana.
Además, el nhow Lima traerá consigo la búsqueda de boletos premiados en el parque el Virrey. Iniciativa que contará con varios boletos de 2×1 para degustar el menú peruano, que estarán escondidos en la zona. Cabe resaltar que, una vez encontrados, se deberá hacer reserva en el restaurante con al menos un día de anticipación para canjearlos.