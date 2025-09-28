JW Marriott Bogotá abrió nuevo restaurante de carnes con cortes premium y 200 etiquetas de vino

El JW Marriott Bogotá ya abrió al público, Factory Steak & Lobster, su nueva propuesta gastronómica, en donde se puede disfrutar de variedad de carnes y otros platos exquisitos.
Entre sus platos están el Tomahawk de 900 gramos, terminado sobre piedra de sal del Himalaya; se sirve con mantequilla de hierbas y pimienta negra recién molida: jugoso y marmoleado.
“Con Factory Steak & Lobster buscamos ir más allá de abrir un restaurante: queremos darle a Bogotá un espacio donde la cocina a la parrilla y los sabores del mar dialoguen de frente. Cada corte, cada botella de vino y cada detalle del servicio está pensado para que los comensales vivan una experiencia auténtica, sin artificios, pero con la calidad y el estándar internacional que caracteriza al JW Marriott”, dijo Thane Kuhlman, gerente general de JW Marriott Bogotá.
La entraña Angus Prime, pensada para compartir, combina intensidad y suavidad; su sabor se potencia con guarniciones como papas nativas, espárragos asados, mazorca parrillada con mantequilla y ajo o puré de coliflor con pasta de trufa.
El ribeye llega con un golpe de pimienta y mantequilla fundida, y cada corte se deja reposar para que los jugos se asienten y cada bocado conserve su fuerza y textura.
El mar también tiene su lugar en Factory Steak & Lobster: la Cola de Langosta, traída desde San Andrés, se cocina en Josper con el punto exacto de mantequilla clarificada y limón; firme, con sabor profundo y limpio. El Surf & Turf combina el ribeye con la langosta, mientras el atún en costra de sésamo y el pesto de brócoli ofrecen un toque delicado para quienes buscan un bocado más ligero sin perder intensidad.
Cada plato en Factory Steak & Lobster llega con un acompañamiento que respeta el sabor de los ingredientes: vegetales al carbón, papas gratinadas o yuca brava que juegan con textura y aroma.
La cava de vinos cuenta con más de 200 etiquetas seleccionadas que viajan desde Australia, Suráfrica y Estados Unidos hasta Mendoza y California. Los Malbec mendocinos abrazan la potencia de la carne, mientras un Chardonnay californiano potencia la dulzura de la langosta.
El servicio de Factory Steak & Lobster acompaña la narrativa de la comida. Los meseros actúan como guías: explican los cortes, sugieren sales y pimientas —negra de Hawái, rosada del Himalaya, escamas de Maldon— y recomiendan qué vino resalta mejor cada sabor.
La ensalada César se monta a la minuta, frente al comensal, con crotones crujientes, queso horneado y tocineta, un pequeño ritual que anticipa lo que viene en la parrilla.
En cuanto a las instalaciones, el restaurante tiene espacios con madera, acero, cuero y terciopelo; combina tonos industriales y modernos sin recargar, con luz incidental.
El restaurante queda ubicado en la calle 73 # 8 – 60, Bogotá, Colombia. Los horarios son de lunes a sábado, 12 p. m. – 11 p. m.